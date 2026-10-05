La Guardia Civil evita el robo en una empresa de Suances

La Guardia Civil de Cantabria, ha procedido a detener a una mujer de 18 años y a investigar a un varón de 41 años, ambos vecinos de Torrelavega, como presuntos autores de un robo con fuerza en una empresa del término municipal de Suances.

En el interior del vehículo en el que fue detenida la mujer, se ha intervenido diferente herramienta eléctrica y manual, investigándose actualmente su procedencia, al no poder acreditar su lícita tenencia.

La madrugada del pasado 20 de septiembre la Guardia Civil fue alertada de la posibilidad de comisión de un robo en una empresa del municipio de Suances, desplazándose hasta el lugar varias patrullas de este Cuerpo que se encontraban en servicio de seguridad ciudadana.

A su llegada pudieron impedir la huida de una mujer que se encontraba en el interior de un vehículo con parte de lo sustraído, y recuperar diferentes productos alimenticios que pretendían robar, si bien, los mismos quedaron no actos para el consumo por la falta de refrigeración necesaria tras intentar el robo.

De la investigación realizadas por efectivos de la Guardia Civil de Suances, se desprende que, tras saltar el vallado perimetral de la empresa, y posterior fractura de una ventana para acceder al interior, forzaron los armarios de los despachos, para llevarse finalmente una herramienta eléctrica y los productos alimenticios.

La llegada de las patrullas frustró el robo, encontrando en las inmediaciones los productos alimenticios sustraídos, y un vehículo ocupado por una mujer, donde se encontraba la herramienta igualmente robada, además de otras herramientas de procedencia desconocida.

Continuada la investigación en días posteriores se ha instruido diligencias en calidad de investigado, a un hombre, por los mismos hechos.

Once búsquedas judiciales

En otra actuación igualmente en Suances, se procedió a la detención de un hombre de 24 años, el cual tenía en vigor un total de once órdenes judiciales de búsqueda, de las cuales dos de ellas implicaban su detención e ingreso en prisión.

El pasado día 22 de septiembre, y gracias a la colaboración ciudadana se alertó de la presencia de esta persona en la calle Los Cantos de Suances, donde fue detenido y trasladado a dependencias de la Guardia Civil.

Este hombre se encontraba buscado por juzgados de Santander y Torrelavega, en relación con presuntos delitos de tráfico de drogas, robo con fuerza, lesiones y contra la seguridad vial, entre otros.