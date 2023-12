Estas son las recomendaciones que debes seguir para realizar compras seguras esta Navidad en Cantabria

Durante las próximas semanas crecen las compras en el comercio local y a través de internet. Para todas sean unas compras más seguras, la Policía Nacional aumentará su presencia en las calles de Santander y Torrelavega; mientras que la Guardia Civil realiza una serie de recomendaciones para prevenir fraudes en las compras de Navidad.

Más Policía Nacional en las zonas comerciales

Durante la campaña navideña, la labor policial se intensifica con dispositivos operativos específicos en aquellos lugares y franjas horarias de mayor actividad comercial y afluencia de público, fomentando las patrullas policiales tanto de uniforme como de paisano donde se produzcan aglomeraciones de personas, especialmente en las zonas comerciales y de ocio, calles de mayor tránsito, mercadillos navideños y zonas de entretenimiento.

Campaña de navidad de la Guardia Civil

Desde la Guardia Civil, se aconseja el uso con precaución del comercio electrónico, accediendo a webs que utilizan sistemas de pagos seguros, desconfiando de los portales que sus dominios no coincidan con los de la marca, o esté alterado en alguna de sus partes.

Se debe huir de las gangas, ya que pueden ser una estafa, no solo en que el producto no sea de la calidad o marca anunciada, sino también, la posibilidad de no recibir la compra realizada. Se debe comparar el mismo producto en diferentes portales. Desconfiar de las webs a las que les falte información de contactos, presentan enlaces rotos o que te redirigen constantemente a la página principal.

Antes de realizar una compra, si no se está en una web conocida o de confianza, es bueno buscar reseñas de otros clientes y asegurarse de la existencia de un candado en la barra de direcciones.

Durante el trámite de compra, o en posteriores contactos, tanto por sms o emails, que nos puedan redirigir a otras webs, no se facilitarán datos como el pin de la tarjeta u otros que puedan servir para acceder de forma fraudulenta a nuestros datos bancarios o a la banca online.