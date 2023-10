Cantabria recibe un volumen "importante" de solicitudes falsas de la PAC

Muchos ciudadanos han recibido durante las últimas semanas unas cartas del Catastro: se procede a actualizar el valor catastral después de haber solicitado una subvención de la Política Agraria Común. El problema es que ellos no han solicitado esas ayudas europeas a la agricultura, ni tampoco han solicitado esa revisión.

En Onda Cero Cantabria, la Consejería admite que son conscientes de un volumen "importante" de ciudadanos que están recibiendo esas cartas. La directora general de Desarrollo Rural, Carmen Fernández, asegura que, aunque no son la mayoría de los casos, son los suficientes para crear una alarma social alrededor de estos casos.

El Catastro da la señal de alarma

Todo comienza al recibir una notificación del Catastro: se han solicitado unas ayudas de la PAC y el Ministerio de Agricultura propone al de Hacienda modificar la descripción catastral y la descripción de este inmueble en el registro.

De no ser por esta carta, los afectados no serían conscientes de que alguien ha pedido una subvención sobre sus terrenos. Una situación que destapa la falta de controles a la hora de comprobar la veracidad de esas solicitudes, y que supone que personas se podrían estar aprovechando de ello para cobrar ayudas sobre cultivos que no explotan.

Las solicitudes no se verifican previamente

El Gobierno de Cantabria confirma que en el proceso no hay que acreditar la explotación de esas tierras: para solicitarlas basta con una declaración de los terrenos. No hace falta aportar ningún documentación relativa a la propiedad o contrato que demuestre la explotación de esos terrenos. Si no hay conflicto con otro solicitante o si el propietario no dice a la Consejería que esa solicitud no se ha solicitado, no se revisa el caso y el solicitante recibe ese dinero.

Fernández asegura que el Ministerio ha enviado una guía con indicaciones a las comunidades en las que asegura que, de cara a la campaña del año que viene, la coordinación entre el Ejecutivo y el Catastro debe mejorar para evitar este tipo de prácticas fraudulentas.