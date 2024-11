Cantabria cifra en 4 millones de euros las pérdidas sufridas por el Hotel La Corza Blanca

LEER MÁS Los hosteleros cántabros piden más detalles del contrato público-privado de la gestión de La Corza Blanca

El Hotel La Corza Blanca de Brañavieja y las instalaciones de hostelería de Alto Campoo, dependientes de la empresa pública Cantur y cuya gestión acaba de externalizarse encargándose a SNÖ Hotels, arrastran pérdidas de 4 millones de euros desde el año 2019.

Así lo ha dado a conocer este viernes el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, para justificar que la cesión de las instalaciones a esta empresa privada servirá para ahorrar a los cántabros esas pérdidas, tras encontrarse con el rechazo del comité de empresa de Cantur a esta decisión. Precisamente, este viernes celebraba una asamblea de trabajadores para abordar la situación y fijar movilizaciones.

"Con ese dinero podemos construir un colegio o tres centros de salud en los municipios de Cantabria. Al final esto no lo paga Cantur, es que lo pagan los ciudadanos de Cantabria", ha sentenciado el consejero tras dar a conocer las pérdidas de las instalaciones, que en el año 2019 ascendieron a 784.325 euros; en 2020, a 732.331 euros; en 2021, a 667.084 euros; en 2022, a un millón de euros; y en 2023 a 849.889 euros.

Martínez Abad ha señalado que que entiende el "miedo" de los empleados a que este cambio pueda ser el primer paso de una "externalización" de los servicios, pero ya les ha trasladado que "definitiva y rotundamente no".

"La decisión que tomamos con respecto a externalizar la gestión de La Corza Blanca está motivada en que no afecta a ni un solo trabajador en primer lugar". "Ninguna persona trabajadora de Cantur sufrirá modificación alguna en su relación laboral con la empresa y no se perjudica en medida alguna los derechos de los trabajadores". "Yo se lo he dicho y se lo doy por escrito", ha asegurado.

Además, ha cuestionado que desde el comité de empresa --que se encerró en la sede de la empresa pública el miércoles tras el anuncio de la externalización hasta que el consejero acudió para mantener una reunión-- empezara diciendo que este paso afectaba a cinco trabajadores y terminó "por 70 o 90". "Ni el Rhin ni el Sardinero juntos tienen esos trabajadores. No es verdad, no afecta a ningún trabajador", ha insistido.

Asimismo, el consejero ha defendido que la apuesta por esta empresa especializada --presente en estaciones de esquí como Formigal o Baqueira Beret-- "va a generar riqueza" en la comarca de Campoo, pues va a generar 40 puestos de trabajo "estables y sostenidos con personal de la zona" y va a comprar materias primas a proveedores de cercanía.

Igualmente, trabaja para atraer visitantes fuera de la temporada de nieve o deportistas que quieren preparar sus temporadas, así como viajes escolares o incluso turismo religioso. Para empezar, las instalaciones de pasarán de estar abiertas tres meses --"en el mejor de los casos"-- a nueve.

Crítica de los hosteleros

El consejero de Turismo ha respondido a las críticas vertidas en Onda Cero Cantabria por el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), Eduardo Lamadrid, que se ha quejado de no haber sido informado de la externalización antes de anunciarse públicamente.

"Yo no le pido a Eduardo Lamadrid que me dé la información de cuáles son sus acuerdos cada vez que adquiere una instalación", ha respondido Martínez Abad, que ha dicho que el presidente de los hosteleros le ha escrito esta mañana para decirle que la cesión a SNÖ Hotels "le parece un acierto" y que "siente haber hecho esas declaraciones".

"No le he contestado porque me parece desleal lo que ha hecho ayer después de las conversaciones que mantenemos constantemente. No lo entiendo. Esta información es pública, la estamos facilitando aquí, no tenemos nada que esconder. Se la habríamos dado, pero decir que le teníamos que haber avisado... a mí no me suele avisar cuando él está negociando la adquisición de un nuevo centro", ha zanjado.

Además, ha aclarado que "no es necesario realizar un concurso" para que se presenten empresas y no se ha hecho porque "buscábamos a alguien especializado en el sector y buscábamos al número uno, y hemos conseguido que el número uno apueste por Cantabria".