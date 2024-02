Cantabria alerta de una estafa con la tarjeta de transporte

El Gobierno de Cantabria alerta de estafa relacionadas con la tarjeta transporte y avisa que no se está vendiendo tarjetas sin contacto de transporte para viajar gratis un año.

Un aviso que hacen público después de que "durante los últimos días, haya proliferado un anuncio, tanto a través de WhatsApp como en distintas redes sociales, en el que un grupo de ciberdelincuentes se hace pasar por la compañía Transporte de Cantabria con el objetivo de robar, tanto los datos personales como bancarios, de aquellos usuarios que accedan al enlace que indican".

Para ello, explican desde el ejecutivo cántabro, los delincuentes "ofrecen tarjetas sin contacto de Transporte de Cantabria por un módico precio de 2,35 €, y así poder viajar gratis durante un año, indicando que la promoción es válida hasta el 29 de febrero de 2024".

Desde Transporte de Cantabria quieren "advertir que este tipo de anuncios en redes sociales o de mensajería es una estafa muy habitual, conocida como phishing, en el que los responsables del ataque se hacen pasar por una entidad pública o privada de transporte con un único objetivo: robar los datos personales y bancarios de aquellas personas que acceden al respectivo enlace".

De haber recibido un mensaje de estas características, "bien a través de WhatsApp o bien a través de tus perfiles de redes sociales, por favor no accedas al enlace, y no envíes ese mensaje a terceras personas para no colaborar en su difusión, así acabaremos con esta estafa".