Cantabria acogerá la Conferencia de Presidentes a primeros de diciembre

La presidenta de Cantabria, la 'popular' María José Sáenz de Buruaga, ha desvelado este viernes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le ha trasladado su previsión de celebrar la Conferencia de Presidentes en Cantabria a principios del mes de diciembre para hablar sobre vivienda, aunque sin descartar que se pueda incorporar la financiación autonómica al debate.

Así lo ha comunicado Buruaga en la rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido con el presidente del Gobierno en el Palacio de La Moncloa en la ronda de encuentros bilaterales que está teniendo con los líderes territoriales.

Después de que el Gobierno haya convocado a las comunidades el próximo 28 de octubre para la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, Sánchez ha trasladado a Buruaga su intención de celebrar este foro multilateral en Cantabria al principios del mes de diciembre,

En julio, el jefe del Ejecutivo anunció que la Conferencia de Presidentes se celebraría en Cantabria, aunque habló de una fecha próxima a septiembre.

España mantendrá la protección del lobo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), ha trasladado este viernes a la jefa del Ejecutivo de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), que "no se va a mover" de criterio en torno al lobo y España va a mantener así el estatus de protección del lobo, incluido hace tres años en el LESPRE, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el Complejo de La Moncloa | Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

"Me ha escuchado, pero lamentablemente me ha dicho que no se va a mover, que mantiene su criterio, que mantiene y va a mantener esta posición respecto al estatus o nivel de protección del lobo", ha expresado Buruaga.