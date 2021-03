Las emisoras de Atresmedia Radio convocan el III Premio Mujer Cantabria

Este III Premio Mujer Cantabria es una iniciativa que desarrollarán, a lo largo de 2021, las emisoras de Atresmedia Radio en Cantabria (Onda Cero y Europa FM), con la colaboración de Banco Santander, Viesgo, Universidad de Cantabria, Supermercados Lupa, Adarsa Mercedes, Leche El Buen Pastor, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria.

Más de cien mujeres han sido candidatas en las dos primeras ediciones de un premio que está dotado con un cheque de 2.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella elija.

II Premio Mujer Cantabria

María Victoria Troncoso (Pamplona, 1939) es madre de cuatro hijos: su hija mayor tiene una discapacidad intelectual y la menor, síndrome de Down. Comenzó a trabajar en la discapacidad intelectual en 1966, pero especialmente en el síndrome de Down. En 1976 inició los servicios de Atención Temprana en Santander y en 1980 elaboró el método de lectura y escritura para alumnos con síndrome de Down, gracias al que han aprendido a leer y escribir alumnos de todo el mundo, sobre todo de habla hispana.

I Premio Mujer Cantabria

La primera edición recayó en la bióloga y docente María Josefa Pérez Vega, por su contribución, durante toda su vida, a la defensa de los derechos de la mujer en todos sus ámbitos: laborales, personales y profesionales.

Pérez Vega (Escalante, 1927), titulada en Ciencias Naturales y en Magisterio, se quedó viuda con 37 años y 4 pequeños de corta edad. Trabajó en el Control de Calidad en la Petroquímica de Calatrava (Gajano), pero, para poder atender a sus hijos (y conciliar su vida personal y profesional), opositó al cuerpo de Agregados de Instituto y obtuvo la plaza en el Marqués de Santillana, de Torrelavega. Posteriormente obtuvo la cátedra en el Santa Clara, de Santander. Fue la primera mujer concejala en el Ayuntamiento de Santander, en 1970, y se presentó por lo que entonces se llamaba el “Tercio Familiar”. Ya desde la administración, y preocupada por la enseñanza y por las mujeres, promovió la construcción de tres escuelas públicas en la zona de General Dávila y dos parvularios, así como una escuela nocturna para que las mujeres obtuvieran el graduado escolar.