Roberto Ruiz: "En el sprint final me resentí de la lesión"

Roberto Ruiz está contento con la medalla de bronce, aunque en el anterior Mundial en Argentina había logrado la plata. Al argentino Carriqueo, que ganó en su país, le metió bastante tiempo y acabó cuarto. El cántabro estuvo luchando por la plata y pudo haberla conseguido si no llega a resentirse de una lesión cuando tenía la plata al alcance de la mano. El italiano Alex Baldaccini venció con claridad y un tiempo de 44:04, seguido por el francés Stephane Ricard con 45:54 y cerrando el podio el cántabro Roberto Ruiz con un tiempo de 46 minutos y 3 segundos.

"Yo esperaba a la segunda vuelta, a que la nieve estuviese más compacta. Me mantuve en tierra de nadie en un tercer puesto y el italiano se fue bastante. Al francés le mantenía a tiro y llegué a cogerle en la segunda vuelta y arranqué para dejarle, pero se pegó como una lata. El cansancio era considerable y nos lo jugamos al sprint. Mi tendón de Aquiles me ha dado guerra desde el enero y tuve que bajar el pistón", cuenta el cántabro. Esa lesión le ha impedido llegar a tope al Mundial: "Baldeccini tiene otro nivel y había cogido las raquetas con ganas desde hace años, ya fue campeón del mundo y es un fijo en las carreras más importantes de Italia. Es muy bueno y seguir su estela en mis condiciones no era fácil. Otros años he estado mejor, de hecho comparando la segunda vuelta ya con la nieve compactada, me sale dos minutos más rápido respecto al año pasado. Ese antiguo yo podía haber estado competitivo respecto al italiano, pero contento con el tercer puesto y felicitar a los rivales y a la organización"

El Campeonato del Mundo de Raquetas de Nieve constó de un recorrido de 8 kilómetros y un desnivel positivo de 400 metros en el entorno de la Canal de San Luis y los Lagos de Lloroza, en el corazón del macizo central de Picos de Europa y que fue recortado en la primera subida por la intensidad del viento en su punto más alto. En la edición de este año han participado esquiadores de Argentina, Estados Unidos, Suecia, Canadá, Italia, Francia, Noruega, Suecia, Holanda o la India, además de España. Tras la competición oficial, se celebró la tradicional raquetada nocturna, en la que participaron 400 personas, el máximo permitido por el parque nacional de Picos de Europa, y cuyas reservas se completaron ya en noviembre en menos de una hora. Este encuentro internacional está organizado por la empresa de turismo activo de montaña Picos Xtreme, que ya preparó el primer Mundial de Raquetas de Nieve en España en 2018. "Con él se pretende tener una mayor visibilidad fuera de España que haga que más adelante se puedan establecer en la zona más eventos deportivos o de diferentes índoles atraídos por un paisaje y una cultura extraordinarios, convirtiéndose de esta manera en un destino reconocible en todo el mundo", afirmó Óscar Sebrango, director del Mundial y CEO de Picos Xtreme.