Ricardo Dabrowski: "Estaba convencido de que jugaría en el Racing de Santander"

Es una leyenda del Colo Cholo chileno con el que ganó la Copa Libertadores de 1991 siendo uno de los máximos goleadores de la competición. Unos años antes, en el verano de 1986, Ricardo Dabrowski realizó una pretemporada con el Racing de Santander en Villadiego. El equipo buscaba un delantero porque Víctor Diego se había lesionado de gravedad y el irlandés Liam Buckey no se adaptaba a Maguregui. "Yo estaba convencido de que me iba a quedar y tenía unas sensaciones buenísimas. Después de irme me enteré de que el irlandés había vuelto y que me habían dado excusas para que no me quedase", recuerda. El argentino destaca a compañeros como Isidro y la belleza de Santander.