Peque: "Tengo un año más de contrato y estoy feliz aquí"

El futbolista catalán confiesa que está muy a gusto en Santander con su pareja y que tiene una campaña más de contrato con el Racing. Peque ha estado en dos pre-listas de la selección española Sub-21 y aunque no le obsesiona esa convocatoria reconoce que le gustaría.

Lleva ocho goles en Liga y otro más en Copa del Rey en Zamora. El máximo goleador racinguista es uno de los mejores artilleros de LaLiga Hypermotion. "Muchos han sido de penalti, aunque también hay que meterlos", reconoce. El mediapunta se considera un trabajador y da más importancia a los resultaos de equipo.

Sobre su apodo indica que le gusta Peque y no Gerard Fernández: "Así se me conoce en el mundo del fútbol y me gusta". A sus 21 años está siendo una de las grandes revelaciones de Segunda Divisón.