El partido más especial para la familia de Paulino de la Fuente

Será la primera vez que su hijo se enfrente al Racing en partido oficial y lo vivirán en familia. Lo hizo con el Alavés en un amistoso en El Sardinero, pero estuvo lesionado en el partido de la primera vuelta y cuando jugó en el Málaga y en la UDL el Racing no estaba todavía en Segunda División.

"Para alguien de Santander no hace falta explicar lo que significa el Racing, el abuelo de Paulino le llevaba al estadio siendo un bebé, estuvo en la cantera, fue recogepelotas... Corazón dividido, pero ahora se debe al Oviedo por trabajo, claro, y la familia estamos con él", explica Paulino padre. El progenitor del futbolista de los carbayones sabe que "es un partido de alto riesgo, pero hay que dejar todo lo que no es fútbol al margen y no me gustaría que ninguna de las dos aficiones se llevase un mal recuerdo del partido por algo extradeportivo".

Paulino se fue a México con su hijo y han vivido una gran experiencia allí, lo mismo que está ocurriendo en Oviedo. "Tanto Racing como Oviedo están peleando por el ascenso y ojalá nos veamos de nuevo en Primera la temporada que viene", apunta. Será un partido muy bonito y especial para toda la familia. La próxima temporada tiene que volver al Pachuca de México, con el que tiene contrato, pero de momento solamente piensa en ascender con el club asturiano.