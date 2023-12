Moncaleán: "Eché de menos algunos ajustes defensivos, pero el punto es positivo"

José Ramón Moncaleán nos da su visión del partido de Anduva: "El Mirandés tuvo ocasiones más claras, un par, pero por momentos uno y otro equipo mandaron en el encuentro y el punto se puede dar por bueno para el Racing. Hay que estar satisfechos". El que fuera míster del Rayo Cantabria cree que "la portería a cero es de valorar, aunque eché de menos varios ajustes defensivos a pesar del bloque bajo planteado: ayudas, vigilancias, coberturas. Eso hay que mejorarlo, sino lo pasaremos mal".

Sobre la defensa, Moncaleán considera que "por momentos Mantilla lo pasó mal con Gabri en el uno contra uno por esa falta de ayudas, y en la segunda parte le paró mejor, pero hay que ajustar esas ayudas". En ataque el míster cántabro apunta que "la baja de Andrés Martín también se nota, el Racing no aprovechó tanto el juego interior en el último cuarto de campo". Analizando el escupitajo de Gabri a Mantilla el técnico considera que no se puede saber si fue o no determinante, pero que tuvo que ser expulsado: "Está claro que hubiese sido algo favorable para el Racing, pero nunca se sabe... A veces te quedas en superioridad y no ganas. El árbitro no estuvo cómodo y fue malo para los dos, eso perjudica siempre, rompe el ritmo, etc".

Moncaeán avisa del potencial del Oviedo para el domingo en El Sardinero: "La dinámica es positiva para el Racing, seguimos cerca de los puestos de play-off antes de lidiar con el Oviedo, que es muy complicado. Ellos están muy bien en este tramo de la temporada. Van como tiros, tienen chispa y atrevimiento. Será un partido muy complicado".