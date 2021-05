Más de uno Cantabria. Deporte 13/05/2021

El final de un proyecto a largo plazo que apenas duró: Amorrortu no seguirá en el Racing. Tampoco Solabarrieta ni Pedro Menéndez. Valoramos la salida del director de Estrategia. Óscar Gil cree que no sorprende al no haberse cumplido el objetivo principal. El central navarro no sabe si seguirá o no en Santander.

Entrevista a Juanjo Expósito, uno de los tres cántabros que estará en la fase de ascenso a Segunda A. El cántabro trabaja en la secretaria técnica del Ibiza, emparejado con el Real Madrid Castilla en la primera ronda.

Raúl Pérez tanteado por el CD Laredo, aunque en principio seguirá en el Formentera.