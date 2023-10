Juan Ventayol: "El Racing no fue el de otros días, hubo descoordinación, y hay que pasar página"

Analizamos el Racing 1 - Racing de Ferrol 3 con Juan Ventayol. El técnico considera que el equipo debe pasar página de este mal partido y comenta algunos aspectos que le llamaron la atención en los Campos de Sport del Sardinero de la escuadra que entrena José Alberto López.

"Con Heber conseguían entrar bien por la izquierda, no sé si fue estudiado o casualidad, pero hicieron mucho daño. Siempre salían por el mismo lado. El Racing tuvo 10 minutos en los que parecía que podía, pero no fue el Racing de otros días, hubo descoordinación, falta de poder tener la pelota, de paciencia... Creo que hay pasar página y lo mejor es que tienes partido el miércoles", comenta el entrenador cántabro.

Ventayol habla también de la maldición del ex con Heber Pena, que anotó dos goles. "Lo dije antes del partido, como entrenador te suele pasar. Basta que no cuentes con uno para llegue la temporada siguiente y haga un gol o que no siga un portero que no para un penalti y se enfrenta a su ex equipo y ateje dos. Lo hablas con otros técnicos y esta maldición se cumple en un alto porcentaje", recuerda el técnico.