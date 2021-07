Jaime Mateu, skater olímpico: "Estoy viviendo un sueño"

Jaime Mateu es uno de los mejores skaters del mundo y representará a España en los Juegos Olímpicos de Tokio. Charlamos con él sobre su vida en Cantabria y sus metas.

Ulises Corona, presidente del Grupo Alega Cantabria, nos cuenta cómo se ha quedado después de que la Federación no les haya permitido jugar en LEB Oro. El club se había inscrito y pese a la renuncia del Real Murcia no le ascenderán de división. "Cantabria es pequeña y no tiene tanto peso como otras Federaciones autonómicas, pero una competición de 19 equipos era viable y de hecho se iba a jugar así", comenta resignado.

El Bezedo se muda de Bezana a Santander para jugar la EBA en el Palacio de los Deportes.

Repaso de la actualidad de los rallys con Marcelo Carbone. La Subida a La Braguía y el Rally de Letonia.