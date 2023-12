Jacobo Trigo: "Quería volver a casa y no competir la última prueba del circuito... Me quedé y gané"

El cántabro Jacobo Trigo conquistó el Open LPA Surf City y se proclamó con ese triunfo campeón del circuito nacional Surfing.es 2023. El surfer de Los Locos había ganado también la prueba de Somo y puntuado en seis de las ocho citas del calendario. "Después de que no me salieran bien las cosas en Arona quería irme a casa y no competir en Las Canteras. Menos mal que mi padre y los compañeros del norte que estábamos allí en Canarias me animaron a que siguiera y disputara esta última prueba", cuenta. Su padre, Javier Trigo es el shapper de las tablas Jalaika con las que compite su hijo.

El suancino llegaba con opciones a la última cita del circuito, aunque con dos surfistas con más puntos. El vasco Yago Domínguez no llegó a la final, pero sí el canario Luis Díaz. Jacobo Trigo no dio opciones en la final ya que en el primer minuto de la manga se hacía con la mejor ola, 8.67. El canario Díaz intentó hasta el último minuto hacerse con el título de campeón del circuito, que se le escapaba por unas décimas y se quedaba en manos del cántabro Trigo.