Íñigo Vicente: "Creo que tenemos un equipazo"

Íñigo Vicente es fiel a la idea que tiene el vestuario y el entrenador de ir partido a partido hasta conseguir los 50 puntos y no hablar de ascenso. "Nosotros estamos con los pies en el suelo, aunque los resultados sean buenos. El objetivo son los 50 puntos y luego a ver si se puede dar un arreón final y estar en la pelea, pero la Segunda es una competición muy difícil", comenta. El atacante sí que nota la euforia de la afición en el día a día: "Cuando vas por la calle todo el mundo es del Racing y te dicen algo, ya los días de partido en el estadio es increíble. Es algo bonito", apunta.

El ex del Athletic se ha adaptado muy bien a Santander y su idea es lograr jugar en Primera con el Racing en algún momento: "Ojalá, sería un sueño ascender a Primera, pero eso es algo que queda muy lejos. Lo primero es ir partido a partido y ganar al Racing de Ferrol el domingo, luego ya pensaremos en la Copa, que es una competición que me gusta mucho. Con el Mirandés jugué una semifinal y es algo que puede dar muchas alegrías a la afición". Ante el Burgos, Íñigo Vicente realizó un partidazo -91% de pases completados, una asistencia de gol o 100% de regates-, pero sobre todo valora el buen hacer del equipo: "Fuimos bastante superiores al Burgos y fueron tres puntos merecidos. El equipo está fino y se ve durante la semana. Lo entrenamientos son muy intensos y creo que tenemos un equipazo. Nadie se puede quedar dormido, los que no juegan ahora están también a muy buen nivel y esa competencia se refleja en los partidos". "Peque y Andrés Martín son dos buenos socios, me entiendo muy bien con ellos fuera yd entro del campo", señala sobre esa línea de tres mediapuntas que tan buen resultado está ofreciendo.

Al racinguista tampoco le preocupa llevar solamente un gol. Es el máximo asistente de Segunda. "Los goles van por rachas, llevo dos palos y un gol, he fallado alguna... La temporada pasada a estas alturas iba también un gol y acabé con siete. Estoy contento con mi rendimiento y mientras el equipo gane da igual que no meta goles", asegura. Dice estar tranquilo, pero dentro del campo se transformar en una persona totalmente diferente: "Me gusta un poco la calentura con el rival y eso se queda siempre en el terreno de juego. La gente me dice mucho que fuera del campo cambio mucho. Soy como soy y me gusta esa manera de jugar"