Edu Bedia: "Desde el primer día que entrené vi que no íbamos a descender"

Edu Bedia tiene una gran trayectoria detrás a sus 35 años: 34 partidos en Primera con el Racing, 136 en Segunda con equipos como la Unión Deportiva Salamanca, Oviedo, Zaragoza, Hércules y el filial del Barcelona, experiencia breve en Alemania y en los últimos años ha estado en la India, donde disputó más de 100 partidos y ganó tres títulos. Quería volver a casa y no dudó en firmar por la Gimnástica, pese a que estaba en una situación complicada: "Llevamos dos meses con partidos clave y casi finales, cuando llegué estábamos a seis puntos de salir del descenso y ahora estamos fuera. Desde el primer día que entrené vi que este equipo no iba a descender por la intensidad", cuenta. "Me ha tocado vivir muchas situaciones negativas de este tipo, pero nunca vi un vestuario sin problemas ante algo así y eso es fundamental", detalla.

En Zamora jugó ya el partido completo. Una lesión muscular al poco de llegar, tras un mes parado e intentando forzar la máquina, le ha retrasado un poco su puesta a punto, pero en los dos últimos encuentros se ha visto ya muy bien. Con 35 años todavía nota que el queda fútbol. El domingo a las 12 la Gimnástica juega a domicilio ante el Valladolid Promesas, un rival directo que tiene los mismos puntos que los torrelaveguenses".