Carlos Tobalina: "No hay nada seguro en la competición ni en la vida"

No está siendo una temporada sencilla para Carlos Tobalina debido a algunas molestias físicas, pero sigue siendo el gran lanzador de peso español. A Ournese llegaba con la mejor marca del año, aunque se le resisten los 20 metros en este 2024. Al final se tuvo que conformar con la plata. "Esto es así, nadie te asegura nada, ni en la vida ni en la competición... Si no, ni iríamos a competir. Me alegro mucho por José Ángel porque sé lo que cuesta pasar de los 20 metros. Me tomaré la revancha en aire libre".

Tobalina intentará este fin de semana en el mitin de Madrid superar la barrera de los 20 metros lo que sería un gran logro... Habría estado once años superando los 20 metros, algo que solamente pudo hacer el gran Manolo Martínez. "Sería increíble, igualarme", apunta. El cántabro también mantiene sus opciones de clasificarse para los Juegos Olímpicos por ranking. "La mínima olímpica es 21,50 y no hemos tenido en España nadie que se acerque desde Manolo Martínez, no te sabría decir que es lo que tienen en el extranjero para estar ahí, en técnica y otras cuestiones estamos a la par. La media mundial está subiendo mucho y habrá que intentar estar por ranking, es la motivación de este año", asegura.