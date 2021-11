Más de Uno Cantabria 18/11/2021

Además, sólo contempla el pasaporte Covid en caso de que el Ministerio lo aplique en todas las regiones. "No tendría sentido que se exija en unos lugares sí y otros, no. Además, el pasaporte sólo sirve para que quienes acuden a lugares como ocio nocturno y no están vacunados terminen por vacunarse".

Además, los trabajadores del servicio de limpieza de Santander nos cuentan cómo han trabajado en la primera semana desde el cambio de concesionaria. "Faltan máquinas, eso es lo crucial. Esperamos que la semana que viene, con el encuentro entre Ascan y el Ayuntamiento, con la mediación de un perito acordado por las partes, se vaya devolviendo maquinaria. Mientras tanto, hemos adaptado y cambiado los horarios para poder optimizar el uso de la maquinaria disponible".

En la segunda parte conocemos a Carmen Grandas, miembro de ADANER (Asociación de Lucha contra la Anorexia y Bulimia nerviosa). Ella es este jueves nuestra candidata al Premio Mujer Cantabria.

Floren Bueyes nos explica en qué consiste el Concurso Nacional de Cocineros y Reposteros y qué representantes de Cantabria acuden al certamen.

Juan Carlos Llamas nos habla sobre las legumbres y su beneficio en nuestra dieta.