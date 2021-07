Más de Uno Cantabria 08/07/2021

Hablamos con Silvia Ventisca, responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica. "No se puede generalizar, hay jóvenes que colaboran mucho y tratan de convencer a quien no lo hace de que están equivocados. Pero sí estamos encontrándonos con muchos casos de jóvenes que no nos cogen el teléfono porque no quieren cumplir las cuarentenas al tener una falsa sensación de seguridad".

Además, Eneko Valle, presidente de la Asociación de Campings de Cantabria, valora la decisión del secretario de Asuntos Exteriores de Francia de recomendar "no viajar a España y Portugal". A pesar de que buena parte de los turistas franceses que viajaban a Cantabria se hospedaban en campings, "todo cambió con la pandemia", nos explica Valle. "Ahora mismo no hay turistas extranjeros, así que difícilmente nos va a afectar", señala. Una apreciación con la que coincide Jesús Blanco, de la Asociación de Turismo Rural. "Nos hace más daño el mal tiempo de estos días que la recomendación del secretario francés".

En la segunda parte charlamos con representantes de la Plataforma en Defensa del Tren Santander- Bilbao, que esta mañana se han reunido con Miguel Ángel Revilla. "Nos ha escuchado y se ha comprometido a que en el Congreso se escuchen estas quejas para que el Ministerio de Fomento tome cartas en un servicio que casi ha dejado de existir y que no es fiable. Nadie puede coger el tren así", nos dicen.

En nuestro espacio de nutrición, Juan Carlos Llamas nos habla de helados. ¿Cuáles son los más saludables? ¿En qué debemos fijarnos antes de adquirir uno?