Gómez: "Muse en Santander no tiene sentido para promocionar el Año Jubilar"

El Alcalde de Potes, Javier Gómez, hace balance en clave local sobre el Año Jubilar recién clausurado. "No ha sido un año más, pero tampoco ha respondido a las expectativas, que quizás estaban sobredimensionadas. No se ajusta a lo posible hablar de 1 millón de visitas, y más con obras, que son necesarias, en El Desfiladero". "Para próximos Años Jubilares en 2028 hay que cambiar el modelo de promoción y hay que empezar ya a trabajar en ello. No tiene mucho sentido cómo se ha promocionado a través de eventos en la Comunidad, muchos de ellos invirtiendo muchos recursos, cuando hay que dar a conocer el Año Jubilar en otro tipo de turismo como el religioso”.

Sobre los grandes eventos en la Comunidad, Gómez cree que “el concierto de Muse en Santander no tiene sentido para dar a conocer el Año Jubilar. O el de Luis Fonsi en Laredo. Sí puede tenerlo para promocionar la región en forma de visitantes, pero los fondos del Año Jubilar deben ir destinados a promocionar el Año Jubilar fuera de Cantabria o España. Está todo inventado. Sólo hay que ver cómo los gallegos dotaron el camino de infraestructuras y servicios. Solo tenemos que seguir lo que ya está inventado”.

El alcalde de Potes no comparte la queja de algunos empresarios de hostelería sobre los pocos eventos que se han celebrado en Liébana. “En la comarca hay una queja sobre que se han hecho pocos eventos en la comarca, pero no la comparto al cien por cien. El Año Jubilar no tiene por qué revertir solo en actuaciones en Liébana. Pero tampoco comparto que aquí no se pueden hacer determinados conciertos. Aquí, en Santo Toribio, actuó Jean Michel Jarre ante miles de personas. ¿Por qué aquí no va a poder actuar Joaquín Sabina? No me parece mal que haya conciertos en otros lugares, pero la programación del Año Jubilar no debe servir para arreglar los programas de fiestas de otros pueblos de Cantabria, ni tampoco de Liébana”.

De cara al futuro, Gómez tiene clara la línea de trabajo que se debería seguir. "Hay que trabajar en el Camino para que vengan peregrinos todos los días. De unos años a esta parte estamos viendo cómo el Camino del Norte hacia Santiago tiene cada días más peregrinos. Los peregrinos no son atletas, necesitan servicios para dormir, comer, comprar agua...En eso es en lo que hay que trabajar. Mientras no tengamos el Camino con albergues abiertos y esos servicios, no habrá camino. En eso debe invertir la Administración el dinero, en generar esa infraestructura, que luego funcionará sola a través de la iniciativa privada".