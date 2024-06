“No conocemos la situación de la prostitución en Cantabria”

La Plataforma Abolicionista de la Prostitución en Cantabria ha iniciado su actividad con el objetivo de buscar el abordaje integral de la prostitución. La Plataforma está integrada por 14 organizaciones, entre ellas, la Asamblea de Mujeres de Cantabria, donde su portavoz, Charo Quintana, ha explicado en la Brújula de Cantabria que no se conoce ni la situación de la prostitución en la comunidad ni en España ya que, “el sistema de la prostitución se mueve entre la opacidad de sus movimientos y la necesidad de que se conozca dónde están”, ha destacado.

Un sistema, que además es cambiante, y que, tras el COVID, se ha movido hacia los pisos y las nuevas tecnologías. En cuanto a los demandantes, para Quintana tienen un perfil muy determinado, en este sentido señala que “no todo tipo de hombre va a acudir a la prostitución”. Así, describe a un hombre por debajo de los 55 años, con menos nivel educativo y que no es feliz, entre el perfil mayoritario de consumidor. “No nos sienten como iguales, no empatizan con nosotras, no nos humanizan y son profundamente machistas”, ha remarcado.

Desde la Plataforma plantearán nuevas acciones de cara a concienciar sobre la posibilidad real y no utópica de abolir la prostitución.