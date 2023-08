El fuego en Tenerife da un respiro, con un único frente avanzando en el sur

Canarias está siendo azotada por un terrible incendio que comenzó el 15 de agosto en el monte Arafo (Tenerife). La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha comentado que el fuego afecta por el momento a once municipios y que este incendio tiene una dimensión "nunca vista en Canarias".

Tras efectuar un reajuste a la superficie afectada, esta se sitúa en 14.624 hectáreas y un perímetro de 88 kilómetros y, según ha explicado este martes en rueda de prensa el consejero canario de Política Territorial, Manuel Miranda, durante la noche por primera vez se ha podido trabajar sin sobresaltos y según lo planificado.

Esta situación va a permitir evaluar el inicio de una desescalada para que vuelvan a sus viviendas las personas desalojadas, para lo que la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha convocado una reunión con los alcaldes de los municipios afectados, los directivos de la extinción y la empresa Endesa.

Esto se debe a que afectación en las líneas de baja tensión de las zonas evacuadas y los vecinos que regresen se van a encontrar con un corte de luz, una información de la que deben disponer los alcaldes antes de tomar una decisión, ha dicho Dávila.

Manuel Miranda destaca el gran trabajo que se está haciendo para frenar el incendio

Manuel Miranda se ha congratulado de que, tras siete días de incendio, no se hayan registrado víctimas ni daños en infraestructuras, pero, ha avisado, "esto no ha terminado y aún quedan días de trabajo y de esfuerzo".

La lucha contra las llamas se centra hoy en dos objetivos: la citada zona de Mal Abrigo, donde se intentará trabajar de manera "potente" para contener el fuego y que no traspase la vertiente sur; y Tacoronte, al norte de la isla, donde sigue habiendo puntos calientes y en ciertos momentos el fuego "se dispara".

El incendio está apunto de acabar

Federico Grillo, director de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, ha asegurado que "esto va ya llegando a su fin, en líneas de ser controlado", aunque la vertiente de Güímar presenta cierto riesgo, con laderas "tremendas" y material rodante, por lo que hay que "afinar" muy bien la estrategia en una circunstancia ya de por sí compleja.

Cerca del cortafuegos de Anocheza está el incendio metido en una cabecera de barranco "agazapado, pero estamos dando el último golpe" para adelantarse y neutralizar sus movimientos, puesto que en esa zona "ahora somos más fuertes que él", dado que ahí se ha previsto concentrar hoy el mayor número de unidades.

"Va a ser un trabajo muy duro que no garantiza el éxito", ha afirmado el jefe del Servicio Forestal de Tenerife, Pedro Martínez, quien ha dicho que si hoy no se logra contener el incendio en esta zona "veremos un fuego de varios días". Y es que este incendio "ha sido muy complicado porque se mueve de un lado a otro, dentro de los que he visto es de los más complejos por sus movimientos", ha indicado Federico Grillo.

Del resto, el perímetro de Izaña fue controlado ayer y en La Orotava se seguirá trabajando hoy "mucho" en la línea entre Aguamansa y Chanajiga, donde se ha tomado la decisión de apagar uno a uno los cientos de puntos calientes que se reavivan rápidamente, al tiempo que se confía en que no haya más reactivaciones en Santa Úrsula.

Además, continúan cerrados los accesos al Parque Nacional del Teide, pero un dispositivo de la Guardia Civil identificará en el acceso por Boca Tauce a las personas autorizadas del observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y del colectivo de apicultores, que deberán identificarse a la entrada y a la salida.

El incendio fue provocado

Este domingo el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante una rueda de prensa daba a conocer que tras la investigación de la Guardia Civil, se había llegado a la conclusión de que el incendio había sido provocado. También pidió que no hay que interferir y que hay que dejar que los agentes sigan trabajando para detener a los presuntos autores "que han puesto en peligro la vida de miles de personas y los bienes materiales".

Pedro Sánchez viajo ayer a dar su apoyo al pueblo canario

El presidente de España en funciones Pedro Sánchez, ha visitado este lunes la zona afectada donde ha anunciado que cuando se dé por controlado el fuego que afecta a la isla de Tenerife el Consejo de Ministros lo declarará zona catastrófica.