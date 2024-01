Sitapha Savané: "Podemos ganar al Real Madrid"

El presidente del CB Gran Canaria, Sitapha Savané, confesó este martes que "pagaría" por vivir el partido del domingo contra el Real Madrid en la grada como un aficionado más, y no en el palco "como una momia" por aquello de mantener el decoro que conlleva su cargo.

En una entrevista en Onda Cero Canarias, el máximo dirigente claretiano calificó la temporada hasta el momento de su equipo como "muy buena", explicando que si le llegan a decir "en agosto que a estas alturas de la película estaríamos en esta posición tanto en Liga como en Europa, lo firma cualquiera. Pero si ya te lo dicen en octubre, después del inicio de la temporada, no te lo crees y apuestas en contra. Creo que hay que felicitar muchísimo a Jaka Lakovic, a los jugadores y a toda la organización por todo lo que han conseguido y están consiguiendo".

El conjunto insular disputa este miércoles una nueva jornada de la Eurocup visitando al Slask Wroclaw polaco con el ánimo de sumar un nuevo triunfo y seguir ocupando los primeros puestos de la clasificación de su grupo. Sobre este duelo, Savané destacó la importancia de ganarlo por "la ambición que nos marcamos desde el principio de la temporada de acabar entre los dos primeros de nuestro grupo, y así pasar directamente a cuartos de final", por lo que será un choque más disputado como una final, antes de recibir el fin de semana al Real Madrid.

Precisamente, el presidente de los grancanarios se refirió a la exigencia del calendario en competición doméstica y europea, señalando que a día de hoy a casi todos los partidos se les califica como "finales", y que nunca transmite a sus jugadores "que se relajen o que se tomen con calma un partido. Por ejemplo el de mañana en Polonia hay que ganarlo, pero el anterior de Murcia también, igual que su anterior. Los calendarios son muy exigentes y no puedes mantener la mente en modo final ocho partidos seguidos, hay veces que tienes un bajón físico o mental".

Al margen del partido de Eurocup, esta semana está marcada por la visita del Real Madrid (domingo, 12:00 horas) al Gran Canaria Arena. El conjunto madrileño domina con puño de hierro tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga, siendo a estas alturas del curso el mejor equipo de Europa. Pero Savané confía en las posibilidades de su equipo. "Si estamos bien y la gente viene a apoyarnos, podemos hacerlo", confiesa con seguridad durante la entrevista calificando este tipo de semanas previas a recibir a un grande como "increíbles". "Hay veces que la motivación te cuesta, pero contra el Real Madrid no hay que dar ningún discurso, todos se motivan cuando juegas contra el mejor y más aún si te ves bien como estamos ahora. Venimos de ganar 10 de los últimos 13 partidos en la Liga Endesa", recuerda el exjugador.

Además el 'Granca' tendrá todo el apoyo posible desde la grada. "La respuesta está siendo tremenda. El 95 % de los abonados han descargado ya su entrada, lo que supone un récord esta campaña y en las primeras 12 horas de apertura de la venta de entradas se vendieron mil y ya estamos por siete mil entradas emitidas en total. Hay muchas ganas de partido contra el Real Madrid, que es el mejor equipo de Europa", argumenta el presidente de la entidad, que reconoce además que pagaría lo que fuera "por estar sentado en la grada y no tener que estar en el palco como una momia. Cuando el Gran Canaria Arena aprieta te sale energía donde no las tienes. He sido jugador muchísimos años y no es un tópico, cuando ruge hace una diferencia enorme".