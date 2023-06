Román Rodríguez: "Estaré en la política canaria al 120%. No estaré en el hemiciclo pero estaré en el Parlamento"

Román Rodríguez, Vicepresidente y Consejero de Hacienda en funciones del Gobierno de Canarias ha pasado por los micrófonos de Más De Uno de Canarias en donde ha calificado el documento del pacto de Gobierno entre CC y PP como "muy malo". "Parece que se han reunido 15 mintuos y han escrito cualquier cosa", añadió. El líder de los canaristas no entiende que se pretenda rebajar el IGIC cuando la recaudación podría caer de forma peligrosa ante la inminente entrada en vigor de las nuevas normas de gasto.

Otro de los aspectos a los Rodríguez ha hecho referencia en torno a los asuntos que están en el documento tiene que ver con el REF canario. El líder de Nueva Canarias asegura que hace referencia a un decreto degorado desde hace año. "No enienden Canarias", ha dicho Rodríguez en referencia a los firmantes de este pacto.

Rodríguez afirma que el próximo Gobierno de Canarias será absolutamente democrático pero cuenta con un mal programa. El vicepresidente del Gobierno espera que la investidura esté mejor argumentada que el programa porque cree que la base del acuerdo es pobre y además recoge errores bastante evidentes sobre las herramientos fiscales de Canarias.

La situación general ha colocado a Rodríguez, al no obtener escaño por la lista regional, en una situación anómala. Confirmó que no será cabeza de lista al Congreso y que se dedicará única y exclusivamente a la dirección de Nueva Canarias Bloque Canarista. "Estaré en la política canaria al 120%. No estaré en el heciciclo pero estaré en el Parlamento", aseguró el político grancanario.

Rodríguez dice que Nueva Canarias jugará su papel en la oposición y apoyará todo lo que sea bueno para Canarias. Además dice no haberse sentido sorprendido por la estrategia seguida por la Agrupación Socialista Gomera e insiste en que la caída del Pacto de las Flores se debe a la desaparición de Podemos y la disminución de apoyos al PSOE en el archipiélago. Rodríguez seguirá apostando por una alianza nacioanlista de cara al 23J a pesar de que el secretario de Organización de Coalición Canaria haya dado por rotas las negociaciones .