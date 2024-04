Reacciones entre la clase política canaria en torno a la decisión de Pedro Sánchez

Oleada de reacciones en clave política, en Canarias, sobre la decisión final del Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez que como ya pudieron escuchar aquí en Onda Cero, en su comparecencia de las 10, pues no dimite, si no que se queda y dice que con más fuerza que nunca. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres va incluso más allá y dice que hay que darle las gracias a la mujer del presidente, Begoña Gómez

Desde el Partido Popular, su presidente en las islas Manuel Domínguez pide, directamente, elecciones.

Coalición Canaria ha sido la primera fuerza de las islas que se ha pronunciado. David Toledo, secretario de organización de los nacionalistas entiende que el mensaje es respetable pero las formas ni mucho menos lo son. El lugar para la reflexión, entiende Toledo, es el Jo pue y se ha hurtado a la cámara la posibilidad de debatir sobre las cuestiones que ha puesto Sánchez encima de la mesa. En este sentido el dirigente de Coalición Canaria acusa al PSOE de las islas de utilizar las mismas herramientas que denuncia contra dirigentes de Coalición en Canarias.

Y de Coalición Canaria al Partido Socialista Canario. Muchos dirigentes estuvieron en Madrid en las concentraciones del sábado en apoyo a Sánchez y según ha asegurado en una entrevista en Más de Uno Canarias el portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Sebastián Franquis, había un amplísimo sector del socialismo de las islas que pensaban que Sánchez dimitiría. Franquis cree que Sánchez ha generado una reflexión en toda la izquierda española con pronunciamientos del mundo de la cultura e intelectuales que han dicho BASTA YA en referencia a lo que el Presidente entendió que eran ataques personales a su familia. El resultado es para Franquis un punto de inflexión que refuerza la figura de Sánchez, una figura que es apreciada y valorada en

Noemí Santana, diputada por Las Palmas en el Congreso por Podemos valoró la decisión de Sánchez haciendo además un paralelismo con otras situaciones que ha situado en el llamado LAWFARE y que han afectado a dirigentes de su partido.

Tiene que haber un antes y un después ha dicho Santana porque no se puede seguir como hasta ahora. La diputada canaria ha señalado al Consejo General del poder judicial y a una ley de medios para evitar la difusión de bulos y noticias falsas. Si Sánchez y el Gobierno no adoptan medidas, todo esto, ha dicho, no habrá servido para nada. Podemos apoyará los pasos que de el ejecutivo en este sentido en futuras leyes que lleguen a la Cámara Baja.

Como se ve todo esto desde Nueva Canarias. El presidente de la formación nacionalista ha valorado todo lo ocurrido en una entrevista en Onda Cero en donde Román Rodríguez y ha ido en la línea de PODEMOS. Todo esto no sirve para nada si no se adoptan medidas. Hay que tomar decisiones y hay que ser contundentes, ha dicho Rodríguez en torno a la única institución del Estado que está en una situación de interinidad, el Consejo General del poder judicial y de nuevo ha salido el tema de la prensa y los bulos. No puede ser, ha dicho el presidente de los nacionalistas que se difundan mentiras a sabiendas y se trate de socavar las vidas privadas de los dirigentes sin sentido ni pruebas.

Que es lo que dice el Gobierno de Canarias

El viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha expresado su deseo de que el periodo de reflexión de Pedro Sánchez y esta nueva "carga de incertidumbre" no suponga un retraso para los asuntos "vitales" para la comunidad autónoma.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Alfonso Cabello ha señalado que el análisis de la intervención de hoy de Pedro Sánchez le corresponde a los partidos políticos y no al Gobierno de Canarias, a quien le compete "gestionar los asuntos que son necesarios para la comunidad autónoma en base a nuestra relación con el Estado y con los diferentes ministerios".

En este sentido, incidió en que la expectativa es que no se produzca ningún retraso más en los muchos asuntos que hay pendientes con el Gobierno del Estado.