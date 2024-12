Rayco García toma el poder del CD Tenerife

El CD Tenerife ha cambiado de manos y tendrá próximamente nuevo presidente: Rayco García. El empresario de Santa Úrsula y exjugador de fútbol formado además en el conjunto blanquiazul, entró a formar parte del Consejo de Administración de la entidad junto a Ayoze García y Octavio Cabrera en sustitución de los consejeros Santiago Pozas, Juan Guerrero y Alba Aula (personas de confianza del hasta ayer mandamás del club, José Miguel Garrido).

De esta manera, y tras una jugada "maestra" sin tener que comprar las acciones de Garrido, el tinerfeño Rayco García contó con los apoyos necesarios para aprobar en primer lugar el cese de los tres mencionados para dar lugar a la entrada de los tres nuevos consejeros, a pesar de no ser uno de los puntos del orden del día.

La labor del catedrático en Derecho Mercantil Pedro Yanes, colaborador del expresidente del club Miguel Concepción, el expresidente del Cabildo Insular, Carlos Alonso, y del mencionado Octavio Cabrera (asesor de Rayco García), permitieron encontrar un resquicio por el que poder proponer con las acciones delegadas necesarias el cese de los consejeros y acelerar el cambio en el poder del club, aunque el nombramiento de nuevos miembros del Consejo no estuviera contemplado.

De esta manera, Rayco García no ha tenido que desembolsar ninguna cantidad de dinero finalmente para comprar las acciones de Garrido (que pedía entre 12 y 15 millones de euros por su paquete accionarial), y "únicamente" con los 8 millones de euros invertido en compra de acciones a otros accionistas y empresas, ha podido orquestar este movimiento y próximamente ser el nuevo presidente de la entidad.

García tomó la palabra tanto durante la propia Junta como posteriormente, ante los medios de comunicación. "El Tenerife se merece unos líderes unidos", aseveró en su intervención, queriendo dar las gracias "a todos los que han hecho esto posible. Estoy muy feliz porque el tinerfeñismo se merece unos líderes unidos y que trabajen en sintonía y en la misma dirección siempre con los valores del club".

En cuanto al por qué de querer tomar las riendas del representativo, tiró de corazón al exponer que "el que lo siente, lo siente, aquí no hay ni trampa ni cartón. Cuando eres un blanquiazul de cuna y el Tenerife te ha dado la formación que tienes como deportistas y persona es fácil hablar desde el corazón. Me faltó muy poco para soltar una lágrima pero no quería hacerlo", aparcando por el momento su propuesta de organigrama porque "hay que respetar a los profesionales que hay y hacer un estudio mucho más intenso".

Antes, durante la misma Junta, Rayco García tomó posesión como consejero, el micrófono y se dirigió a los accionistas allí presentes. "Yo represento la esperanza del cambio en el Tenerife con la responsabilidad que esto conlleva, tenemos que rejuvenecer nuestro club. No quería influir en este tiempo en lo deportivo y por eso opté por un perfil bajo y no molestar a los dirigentes".

Además, aclaró que no tiene "a ningún jeque o fondo de inversión" detrás de él, y que ha puesto "8 millones de euros en compra de acciones de mi bolsillo, teniendo incluso que paralizar una obra de un hotel en el Puerto de la Cruz", para poder centrarse en el Tenerife. "Durante todo este tiempo he estado buscando acciones como un loco porque el Tenerife es mi padre. Les prometo que no voy a defraudar".

García tiene como objetivo prioritario hacer un Tenerife "que sea primero un club de personas, cercano a nuestra población y que la gente se sienta orgullosa de ser del CD Tenerife. Y segundo, hacer un proyecto deportivo que haga feliz a la gente, estar en la máxima categoría. Hay clubes en Primera a los que no tenemos absolutamente nada que envidiarles y que han conseguido una estabilidad deportiva con una buena gestión".