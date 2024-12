Rayco García confirma que Pepe Mel no continuará

Pepe Mel no seguirá al frente del CD Tenerife después del partido del domingo en Burgos. El nuevo máximo accionista del club, Rayco García, confirmó este viernes en rueda de prensa junto a Paulino Rivero (presidente) y Octavio Cabrera (secretario del Consejo), que el entrenador dirigirá por última vez a los blanquiazules en El Plantío pero que, después, será destituido poniendo fin a su etapa en el banquillo insular.

"Pepe Mel se sentará en el partido de Burgos, se lo he trasladado así, queremos verle dirigiendo al Tenerife contra el burgos y deseamos que gane esos puntos. Las cosas no funcionan, estamos colistas y la situación invita al cambio. El domingo confirmo que será su último partido como entrenador blanquiazul. Me gustaría tener unas palabras con él y hablaré con él en persona. En su primera experiencia en el Tenerife yo estaba en nuestra cantera y me gustaría comunicarle el por qué de esta decisión. Necesitamos un cambio, un revulsivo", dijo sin ambages en su intervención. Es más, cuestionado por la posibilidad del regreso de Álvaro Cervera a la entidad, aseguró que aunque existen varias opciones, "es una de esas personas. Ha hecho un gran trabajo en el pasado y en el Cádiz. Por lo que pude comentar con él tiene otras propuestas, pero es una de las opciones".

Además, Rayco García confirmó también que Mauro Pérez seguirá en su puesto y será el encargado de dirigir el mercado de fichajes de invierno del club, del que espera que se produzcan "3 o 4 salidas y 3 o 4 llegadas", pero que también está en su mente incorporar a otro director deportivo. Sobre Mauro Pérez, García dijo: "En enero se abre el mercado de fichajes, y aunque no es el mercado preferido para fichar, haremos lo posible y Ayoze García ya está manos a la obra y tomaremos decisiones. Lo primero es el tema deportivo y luego aplicaremos cambios que me gustaría hacer a nivel interno. El primer equipo es lo principal y los cambios más significativos tienen que ser en esa parcela. De aquí a final de temporada veremos qué va a suceder. Doy las gracias al señor presidente (Paulino Rivero), que es un tinerfeñista de cuna, y una parte fundamental en la historia del CD Tenerife. Su amor por nuestro club en un momento de la historia unió al empresariado y, gracias a aquellas personas y Paulino, conseguimos que nuestra institución siguiese viva y hoy estamos aquí.

En esa misma rueda de prensa Paulino Rivero, que sigue en su cargo de presidente, comunicó que antes del 30 de marzo dejará "la presidencia del club. Es una fecha razonable para una transición tranquila y acorde con las necesidades de la entidad en este momento. Necesitamos serenidad y poner el foco en el aspecto deportivo, para salvar la categoría". Un visiblemente afectado Rivero explicó cómo ha vivido desde dentro el proceso y dirección de José Miguel Garrido y el sindicado de acciones con Miguel Concepción, Amid Achí y Conrado González: "No escondo que han sido dos años duros, muy complicados, difíciles. Yo accedí a la presidencia sin tener conocimiento de un acuerdo de sindicación que prácticamente nos ataba de pies y manos. Es mucho más importante lo que he callado que lo que he dicho en este tiempo. He querido tener la responsabilidad de poner al Tenerife por encima de cualquier cosa. Desde que conocí las condiciones de sindicación me pareció una estructura dificilísima para gestionar la entidad. Afortunadamente los resultados acompañaron en un primer momento y disfrazo un modelo de gestión condenado al fracaso. Había dos opciones: abandonar el barco o resistir para cambiar las cosas. Opté por resistir y plantearme una hoja de ruta, había que tener paciencia para darle la vuelta. Desafortunadamente los resultados deportivos empezaron a no caminar y se difuminó el efecto del cambio. Desde dentro teníamos que intentar darle la vuelta con un trabajo silencioso, con el conocimiento de algunos empresario como Rayco García para recuperar el Tenerife para el tinerfeñismo. Eso se ha conseguido y miramos hacia adelante. Soñaba con un Tenerife más querido y próximo a la gente, de cualquier punto de la isla. De ahí la idea de los convenios con casi todos los clubes de la isla, no solo para detentar talento de todas las islas. Hoy teneos 64 equipos conveniados, con más de 12.000 jugadores tutelados y unos 1.300 técnicos que trabajan con los nuestros para mejorar las condiciones futbolísticas y ganar en valores para nuestra sociedad".

También tomó la palabra uno de los asesores legales de Rayco García y ahora nuevo secretario del Consejo, Octavio Cabrera, que explicó que el club recibió este viernes "un requerimiento notarial en la que Santiago Pozas, en nombre de las sociedades de José Miguel Garrido, solicita Junta General Extraordinaria con el punto en el orden del día del cese y nombramiento de nuevo administrador, que será valorado por la asesoría jurídica del club y se tomarán las medidas oportunas conforme a la ley. Lo que ha ocurrido hoy es una reacción legítima del socio que ha perdido el control del club y ha requerido la convocatoria de una Junta Extraordinaria. no podemos aventurar lo que va a ocurrir en una Junta que puede que se celebre o no, determine un cambio o no. Llevamos 48 horas, y de lo unico que puedo dar fe es que en lo que hemos ayudado a Rayco ha sido en aumentar su cartera de acciones para poder entrar y ayudar al club, estar posicionados para ser el pivote sobre el que un cambio pudiera producirse. No puedo dar certezas de lo que va a ocurrir, pero cada uno de los actores de esta situación desarrollarán sus estrategias jurídicas en el sentido en el que les favorezca".