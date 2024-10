Miles de personas se manifiestan contra el turismo masivo en Canarias

Las protestas contra el turismo masivo convocadas por las asociaciones congregadas en la plataforma 'Canarias tiene un límite' han llegado este domingo, 20 de octubre, a varios de los principales núcleos turísticos del archipiélago con la participación de al menos unas 8.000 personas, según el primer recuento de la Delegación del Gobierno a las 13.30 horas.

Así, las alrededor de una veintena de asociaciones aglomeradas bajo este sello han promovido estas nuevas manifestaciones que apuntan directamente al turismo por entender que es el epicentro del modelo de desarrollo "injusto e insostenible" que denuncian.

De esta manera, las protestas han tenido lugar en las horas centrales de este domingo en los núcleos turísticos de Maspalomas (Gran Canaria), Las Américas (Tenerife), Corralejo (Fuerteventura), Puerto del Carmen (Lanzarote), Los Llanos de Aridane (La Palma) y Valverde (El Hierro).

También se han convocado en la Península en la Plaza de Colón de Barcelona; la Playa del Ayuntamiento de Valencia; la Plaza Nueva de Granada; Ópera en Madrid; e incluso han programado otra protesta en Berlín.

Durante las mismas se han podido escuchar cánticos como 'Clavijo escucha, Canarias está en la lucha', 'Canarias no se vende, se ama y se defiende', y carteles abogando por 'trabajo y dignidad', además de lemas como 'Somos extranjeros en nuestra tierra', 'Canarias no es un parque temático' o 'Mi hogar no es un negocio'.

De igual modo, hubo mensajes críticos e irónicos con la especulación y la situación de la vivienda con 'Los alquileres están más altos que el Teide' o 'Los extranjeros compran una de cada tres casas en Canarias'.

Entre la multitud de pancartas también se han podido ver lemas ecologistas y de defensa del territorio ('Menos Hoteles y más árboles'), así como carteles contra varios de los proyectos previstos en el archipiélago.

Por su parte, en el caso de Tenerife, los manifestantes han llevado su protesta hasta la propia arena de la playa en la que estaban pasando el día los turistas, aunque no se ha producido ningún tipo de incidente.

El sistema turístico está 'destruyendo' Canarias, según los organizadores

"Saldremos a las zonas turísticas porque allí es donde se materializa la injusticia que estamos denunciando y porque es allí donde queremos plantar cara al sistema que está destruyendo nuestras islas", recoge el argumentario.

'Canarias tiene un límite' ha insistido en que las zonas turísticas son el núcleo del modelo desarrollista que está destrozando el territorio. "Allí se concentra la especulación --añade--, la construcción desenfrenada de hoteles y grandes infraestructuras, y la explotación de nuestros recursos naturales para beneficio de unos pocos".

Además, la plataforma indicó que el modelo de desarrollo actual con el que cuenta el archipiélago "materializa la desigualdad más extrema", ya que "mientras las zonas turísticas prosperan a costa de nuestros paisajes y recursos, muchas comunidades locales sufren las consecuencias: aumento del costo de la vida, pérdida de viviendas para residentes, precariedad laboral y deterioro del medio ambiente".

De igual modo, la organización ha resaltado que el objetivo de que estas nuevas manifestaciones sean en zonas turísticas busca que los turistas también sean conscientes del impacto real de su presencia en las islas y de lo que ocurre y que no solo que los gobernantes y empresarios nos escuchen.

"Al protestar en zonas turísticas --prosigue--, estamos comunicando directamente a quienes visitan Canarias que el modelo turístico actual es insostenible y perjudicial para nuestra tierra y nuestras vidas".

Con todo, el argumentario de 'Canarias tiene un límite' ve en el turismo "el centro del trabajo precario", matizando que su lucha no es contra las personas que dependen del turismo para ganarse la vida, sino contra un modelo que explota tanto el territorio como a los propios trabajadores.

"Llevar nuestra protesta al corazón del turismo de masas es una señal clara de que no tenemos miedo de alzar la voz donde más les duele a quienes perpetúan este sistema. Queremos hacer visible nuestro rechazo al modelo que sigue priorizando el beneficio económico sobre la vida, la naturaleza y el bienestar de nuestra gente", apuntó la plataforma.

Las cifras de las manifestaciones

Casi 10.000 personas han asistido en la jornada de este domingo a las diferentes manifestaciones convocadas en varios de los núcleos turísticos las islas contra el modelo de turismo de masas bajo el lema 'Canarias tiene un límite'.

Según datos de la Delegación del Gobierno en Canarias, la concentración más multitudinaria ha tenido lugar en Las Américas (Tenerife), con unas de 6.500 personas.

Mientras, en Maspalomas (Gran Canaria) han sido unos 1.500 asistentes, en Puerto del Carmen (Lanzarote) otras 1.500 personas y en Corralejo (Fuerteventura) unos 350 asistentes.

En este sentido, la Delegación del Gobierno en las islas ha apuntado que las diferentes manifestaciones han transcurrido con normalidad y sin incidencias.

También hubo otros actos de protesta en Los Llanos de Aridane (La Palma) y Valverde (El Hierro), aunque por el momento no hay datos de asistencia.

Esta cifra de unos 10.000 asistentes se ha situado por debajo de los 57.200 manifestantes que hubo en las protestas el pasado 20 de abril en todo el archipiélago, según el recuento oficial que realizó entonces la propia Delegación.