José León da por hecha su continuidad en el Tenerife

El jugador del Club Deportivo Tenerife José León seguirá en el equipo la próxima temporada, como así dejó entrever este jueves en una entrevista en Onda Cero Canarias. El defensa, uno de los jugadores de la actual plantilla que terminan contrato al finalizar esta temporada a la que solo le restan dos partidos, avanzó que la renovación con el club insular se resolverá "lo antes posible", reiterando la buena relación con el club y que las posturas con sus representantes están "muy cercanas".

José León cumple su tercera temporada en el Tenerife y, por el momento, es en la que menos minutos ha disfrutado, lastrado por una rotura parcial del ligamento cruzado anterior por el que casi se vio obligado a intervenirse y perderse casi todo el curso 2023/24. Durante la entrevista, el madrileño expuso sobre su renovación que apenas falta "oficializarlo, firmar y dejarlo todo atado", mostrándose muy tranquilo "y centrado" en entrenar cada día y hacerlo lo mejor posible en cada partido

Siempre ha habido muy buena relación y las posturas han sido muy cercanas y con las mismas ideas. No creo que se vaya a demorar mucho

"Siempre he dicho que aquí soy muy feliz y me han tratado fenomenal. Solo queda ponerse de acuerdo ambas partes, los tiempos los manejan el club y mis representantes que son los que llevan la negociación", ha declarado el futbolista, que aunque ha explicado que falta "lo más importante que es oficializarlo y firmar", añadió que no es una cuestión que se vaya a demorar "mucho" en el tiempo.

Sería la cuarta temporada de León en la entidad, a la que llegó procedente del Alcorcón donde militó en la campaña 2020/21. En este sentido, el profesional aportó que tanto él como su familia le tienen "un cariño especial" al Tenerife, recordando que su hija "está creciendo" en la isla, y espera poder ayudar "a situar lo más arriba posible al Tenerife", al ser preguntado por el sueño de lograr un ascenso a Primera División con los blanquiazules

La temporada ha sido un poco decepcionante para todos por la idea que teníamos de estar arriba y luchar por algo bonito

Más allá de su continuidad en la isla, León abordó la actualidad del equipo en este tramo final, en el que dijo que el objetivo que buscan en estas dos últimas fechas del campeonato es "dar una buena imagen y acabar de la mejor manera por nuestra afición y nuestro club", y que para ello "intentaremos sumar los seis puntos que quedan". Quiso agradecer el jugador el apoyo de la afición a lo largo de toda la temporada "a pesar de los resultados", concluyendo que aunque es "una pena venos así a estas alturas", lo importante es aprender de los errores y tomarlos como aprendizaje para el futuro.