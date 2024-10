El hijo de Diego Maradona, presentado en Tenerife

Diego Maradona Sinagra, el hijo de una de las mayores leyendas del f√ļtbol, Diego Armando Maradona, ya ha sido presentado como nuevo entrenador de la Uni√≥n Deportiva Ibarra, equipo tinerfe√Īo que milita en el grupo canaria de la Tercera Divisi√≥n. Situado en la d√©cimo cuarta posici√≥n de la clasificaci√≥n, y con los puestos de descenso al acecho, el euqipo sure√Īo busca un golpe de efecto con el que reactivar a la plantilla tras cumplirse las siete primeras jornadas de la competici√≥n.

Maradona Jr. fue presentado este viernes en las instalaciones del club en el sur de la isla y, como declaraciones de intenciones, dej√≥ claro que quiere ser juzgado "por c√≥mo soy como entrenador, y no por mi apellido". El hijo del mito declar√≥ sentirse "emocionado e ilusionado por el comienzo de esta nueva etapa. Estoy aqu√≠ para aportar mis conocimientos al club", y demostr√≥ tener conocimiento de su plantilla, de la que manifest√≥ que tiene "buen niel, y tenemos que revertir esta peque√Īa tendencia de derrotas. Ojal√° con la ayuda de Dios podamos levantar a este equipo, que tiene la calidad para hacerlo‚ÄĚ.

L√≥gicamente, fue preguntado por la relaci√≥n con su padre y qu√© le aport√≥ este para iniciarse en los banquillos de f√ļtbol. "Desde el punto de vista t√©cnico √©ramos muy diferentes. √Čl perteneci√≥ a un f√ļtbol de los a√Īos 80-90. Hoy en d√≠a, los arqueros tienen que jugar con los pies y los defensores tambi√©n. Lo peleaba mucho con √©l, pero nos re√≠amos mucho. En cuanto al car√°cter y trabajo me dio much√≠simo. Siempre me dijo que tratara de ser honesto. No es verdad que un entrenador no pueda tener una buena relaci√≥n con los jugadores, pero sabiendo que ellos son los futbolistas y yo el t√©cnico, que decidimos nosotros como cuerpo t√©cnico en la cancha. Trabajamos por el bien del Ibarra, pero somos nosotros quienes tomamos las decisiones", expuso ampliamente en respuesta a los medios de comunicaci√≥n.

En su primera toma de contacto con los jugadores de la UD Ibarra, Maradona confesó que les dijo a sus nuevos jugadores "que se olvidaran de mi apellido. Vengo aquí a sumar junto a un cuerpo técnico importante. Me han recibido bien. El sábado podremos decir si es o no un arranque bueno", apuntando que la idea en cuanto al objetivo final de esta temporada "no es solo mantener la categoría. Debe ser más que eso. Estoy evaluando el plantel que tengo. Podemos tener idea de traer nuevos jugadores, pero estoy contento con lo que tengo. Creo que dará satisfacciones a los hinchas. El equipo tiene que levantarse porque viene de muchas derrotas. Hay que levantarlo. Luego, podemos o no llegar a lo más alto, pero voy a dar el cien por ciento y dedicar las 24 horas del día a ello. La ilusión es ganar. Pero sin trabajo no hay gloria".

Uno de las curiosidades a conocer es el por qu√© de su elecci√≥n. Por qu√© Tenerife y el Ibarra. "Hab√≠a hablado con mi familia de cambiar de vida y salir de mi pa√≠s, tambi√©n de N√°poles. Se present√≥ esta oportunidad y la vi bastante seria. Vi muchas ganas por tenerme aqu√≠. M√°s all√° de la plata, los coches o las casas, mi coraz√≥n ha mandado sobre la cabeza. Y eso era lo que me ped√≠a", respondi√≥ el nuevo preparador, que tratar√° de que el Ibarra sea, a partir de ahora, "un equipo protagonista, que tenga el bal√≥n el mayor tiempo posible, pero que a su vez sepa manejar los momentos del partido. Creemos que podemos practicar ese estilo de f√ļtbol, pero ni yo ni nadie tenemos la varita m√°gica porque llegamos hace dos d√≠as. Debemos adaptarnos a lo que estaba haciendo el equipo pero, una vez pase m√°s tiempo, debemos ir implementando m√°s nuestras ideas. Queremos ser protagonistas, yendo a todas las canchas con el objetivo de mandar en el partido y ser contundentes".