El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este lunes a la Uni贸n Europea (UE) y al Gobierno de Espa帽a el "mismo tratamiento" en materia migratoria que se le va a dar a Lampedusa, tras la visita de la presidenta de la Comisi贸n Europea, Ursula von der Leyen, a la isla del sur de Italia.

A m铆 me gustar铆a que Canarias tuviese el mismo tratamiento de la Uni贸n Europea y del Gobierno de Espa帽a que va a tener Lampedusa

Fernando Clavijo | Presidente del Gobierno de Canarias

Clavijo asegur贸 que "no" ha obtenido respuesta a la carta que envi贸 al presidente del Gobierno de Espa帽a en funciones, Pedro S谩nchez, sobre migraci贸n, si bien expuso que en la 煤ltima reuni贸n que la consejera de Seguridad del Ejecutivo auton贸mico, Nieves Lady Barreto, tuvo con el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, se le traslad贸 que se convocar谩 a Canarias a las "reuniones de coordinaci贸n en materia migratoria y eso es una buena noticia".

Los nuevos centros de acogida

El Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones sigue buscando ubicaciones para construir los nuevos centros para refugiados con los que quiere ampliar en 5.700 las plazas propias de acogida despu茅s de haberse topado con las reticencias de algunos gobiernos municipales y auton贸micos.

Con la construcci贸n de nuevos centros o la adaptaci贸n de instalaciones ya existentes, el proyecto, financiado con 231 millones procedentes de los fondos europeos Next GenerationEU, busca reforzar el sistema espa帽ol de acogida de atenci贸n humanitaria y de protecci贸n internacional y ampliar las 400 plazas gestionadas hasta ahora por la propia administraci贸n entre finales de 2024 y principios de 2025.

El departamento de Jos茅 Luis Escriv谩 tiene previsto poner en marcha entre 17 y 20 dispositivos con centros de primeras llegadas (CPLL) -7 en Canarias y 2 en la pen铆nsula- y centros de acogida de protecci贸n internacional (CAPI).

Sobre esta apertura de nuevos espacios por parte del Gobierno central en el archipi茅lago para atender a migrantes, Clavijo ha asegurado que lo desconoc铆an, "no" ten铆an "ninguna informaci贸n", ya que por ahora lo que les hab铆a comunicado el ministro de Migraciones en funciones, Jos茅 Luis Escriv谩, es que el centro de El Hierro o el de Las Canteras, por ejemplo, en Tenerife, "se iban a ampliar, se iban a hacer obras" para poder tener una acogida "m谩s flexible" para, en "un momento determinado", poder ampliar el n煤mero de plazas.

Yo espero que hagan eso, abrir nuevos recursos y espero tambi茅n que vuelvan a conveniar con la Cruz Roja la atenci贸n m茅dica para no sobrecargar ni tensionar los servicios sanitarios de Canarias, que de por s铆 ya est谩n en un momento delicado

Clavijo indic贸 que si lo que se establecen son puntos de atenci贸n a la llegada, que "no es un CATE", es algo que es "bueno" para atender "de manera digna" a los migrantes y que puedan permanecer all铆 hasta que se le hagan las pruebas para saber si son menores o no, as铆 como hasta que se les identifique con el fin tambi茅n de "no" tener que ver fotos "en los puertos o en los muelles a la intemperie, teniendo que dormir, sino que se puede establecer de manera digna con unas carpas y una atenci贸n".

Esto, agreg贸, era el convenio que se ten铆a con Cruz Roja y "funcionaba muy bien porque adem谩s le daba esos servicios de atenci贸n m茅dica porque llegan exhaustos, llegan agarrotados, con calambres, deshidratados y esa primera atenci贸n lo ideal es que se puede dar en primera l铆nea" en un espacio "digno".

Situaci贸n cr铆tica en la acogida a menores

En cuanto a los menores no acompa帽ados que arriban a las costas del archipi茅lago, Clavijo ha indicado que deben "tener el tratamiento que se acord贸 en aquella conferencia de presidentes, y es que hay m谩s comunidades aut贸nomas en Espa帽a que deben responsabilizarse de una parte de esos menores", ya que apuntill贸 que con "2.600 menores no puedes tener ning煤n proyecto de integraci贸n".

Las propias ONG se ven imposibilitadas porque el volumen es tal que lo 煤nico que pueden hacer es atenderlos y darles de comer, y poco m谩s

Al respecto, afirm贸 que sin embargo subray贸 que se trata de menores que "requieren una escolarizaci贸n, tienen que aprender el idioma", adem谩s de tener que "darle unos conocimientos, tienen que adaptarse a lo que es un entorno distinto en el que ellos han vivido hasta ese momento y poder integrarlos para que tengan un futuro y una vida digna".

Esto, prosigui贸, Canarias "no" lo puede hacer "en solitario, por ello reclama el compromiso del resto de comunidades aut贸nomas y del Estado para elaborar una norma al respecto con la que se proteja al menor y garantizar que est茅 "atendido dignamente y tiene derecho a una vida".