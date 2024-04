RC Celta-UD Las Palmas: El retrato de Dorian Gray

Tengo que confesar que soy lento en ver algunas ca√≠das, justifico, por mi forma de ser e intento tratar de entender lo que sucede, ponerme en el lugar del otro, pero muchas veces yerro. La UD lleva un mes siendo ‚ÄĒ por n√ļmeros- el peor equipo de la categor√≠a. Juega bien, tiene ratos que parece volver a verse en el espejo como Dorian Gray sin que se le noten los estragos y a eso me agarro entendiendo el contexto: rivales, circunstancias ‚ÄĒ expulsiones-, cansancio, conformismo, aceptaci√≥n de que es lo que hay, pero lo de este fin de semana, especialmente tras el descanso, fue la Capilla Sixtina del desatino.

El equipo record√≥ a aquellos dramas a√Īejos defensivos, aquellos con los que se penaba por todos los campos de la Pen√≠nsula, el equipo record√≥ a aquel que era al√©rgico al avi√≥n, el que sufr√≠a goleada tras goleada tras pasar m√°s de dos horas volando, como en un castigo divino.

No creo que corra peligro la Primera Divisi√≥n, escenario y objetivo que se han ido labrando el equipo y el entrenador semana a semana con una madurez y una seguridad que ahora parecen haberse difuminado, pero s√≠ que creo que lo de este fin de semana no se debe volver a repetir. No vale la visita de Ram√≠rez, ni el enfado en redes de la gente, vale lo que hasta hace nada -un par de meses en la vida no es nada, pero en el f√ļtbol son a√Īos luz- se hac√≠a, dar la cara, tratar de defender la amarilla como se estaba haciendo. Llevo un par de semanas recordando los meses √ļltimos con Seti√©n, los convulsos, aquellos en los que las declaraciones cruzadas eran constantes y eso se not√≥ en el campo.

La nave estaba arriba, pero iba a pique y no lo supe ver. Era imposible, cre√≠a, pasar de estar siendo nombrados a nivel nacional, de la purpurina, por as√≠ decirlo, al barro, pero en nada, decisiones que no fructificaron (siempre me voy a acordar de De Zerbi aprendiendo espa√Īol para venir a entrenar a la UD) en cadena, una tras otra, hicieron el resto. As√≠ que, al menos yo, voy a alabar la bendita y menospreciada y aburrida y horrorosa y asquerosa tierra de nadie, mi lugar favorito del mundo si de la UD en Primera hablamos, al menos por ahora, por los pr√≥ximos a√Īos porque es muy f√°cil volver a morir de √©xito. A sumar los tres puntitos que faltan, a defender la amarilla como se ha hecho, y a seguir creciendo desde lo anodino, la nada, lo que toca. No sea que nos suceda como al cuadro de Dorian Gray que parec√≠a perfecto, pero se estaba pudriendo por dentro sin que nadie se percatase.