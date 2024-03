Canarias tendrá una comisión de investigación de la trama 'Koldo' en el Parlamento regional

El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad la creación de una comisión de investigación, a propuesta de los grupos Nacionalista Canario y Popular, sobre lo que han dado en llamar el "caso Torres" para esclarecer las responsabilidades políticas que se puedan derivar de las irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia de la covid-19 en el Gobierno de Ángel Víctor Torres.

El diputado José Alberto Díaz-Estébanez, del Grupo Nacionalista Canario, justificó la creación de esta comisión de investigación por las "muchas irregularidades y de tal gravedad" que se cometieron durante la pandemia, "que, lejos de ser meros indicios, eran auténticas certezas avaladas no solo por los medios de comunicación, sino por investigaciones policiales que cristalizaron en querellas ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea e informes previos de la Audiencia de Cuentas inexplicablemente censurados".

José Alberto Díaz-Estébanez incidió en que el Gobierno anterior, presidido por Ángel Víctor Torres, ya fue advertido de estas presuntas irregularidades "de la forma más explícita y argumentada" en una solicitud de comisión de investigación hace quince meses.

El PSOE no solo se negó a aceptar la creación de esta comisión, sino que la amordazaron de forma indigna al adoptar el acuerdo sin precedentes de no debatirla, sin ni siquiera leer su exposición de motivos

Criticó, además, que en el Gobierno del Pacto de las Flores hayan sido capaces "de afirmar con rotundidad que no había caso, que todo se hizo bien, que no pasó nada, que la gestión 'había sido total y absolutamente impecable, que todo respondía a frutos de mi frustración personal, a mis malas artes y falta de vergüenza", añadiendo que la "guinda del esperpento" son las recientes declaraciones de la ex consejera de Podemos Noemí Santana, afirmando "sin pudor" que ella tuvo dudas sobre la comisión de investigación y que por eso se ausentó de la votación. "Si hubiera que creerla, sería apabullante el autorretrato de su cobardía dejando a los pies de los caballos a sus propios compañeros", apostilló Díaz-Estébanez.

Por su parte, la diputada Luz Reverón (PP) celebró la creación de esta comisión de investigación, sobre todo después de que algunos miembros del Partido Socialista hayan pretendido "dar lecciones de ser los más transparentes" y de decir que "no tienen nada que esconder". A este respecto, recordó que fue precisamente el PSOE quien, en un "debate de censura", negó la posibilidad de crear esa comisión hace año y medio, y criticó que justo ahora sí decidan apoyarla, "no por coherencia, sino porque las mayorías parlamentarias son otras".

Luz Reverón también tildó de "anecdótico" que el actual ministro Ángel Víctor Torres, máximo responsable político del anterior Gobierno en el que se gestó esta presunta trama de irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia, haya dicho que no tiene nada que esconder", y quiso dejar claro que ahora sí vuelven "a exigir luz y taquígrafo, mal que les pese a la bancada socialista por su falta de voluntad política de aclarar este supuesto cúmulo de irregularidades que han costado a las arcas públicas canarias alrededor de 46 millones de euros".

El portavoz del Grupo Vox, Nicasio Galván, apoyó la creación de la comisión de investigación porque "es inaceptable que en medio del confinamiento miembros del PSOE hayan aprovechado su posición privilegiada para enriquecerse mediante contratos amañados y preacordados, desviando fondos públicos", y confió en que esta comisión "revelará la corrupción oculta y [en el PSOE] no la podrán eludir". "Que venga Ángel Víctor Torres, que venga quien tenga que venir y se enfrente a la ciudadanía canaria, sin rodeos, solo con la verdad y reconocer y asumir responsabilidades", apostilló.

El diputado Raúl Acosta también votó a favor de la creación de la comisión porque AHI está "firmemente comprometido con la legalidad, la ética y la transparencia en el ejercicio de la política y en el manejo de los recursos públicos", mientras que el portavoz del Grupo Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos Chinea, respaldó que se ponga en marcha esta comisión pero dejando claro que se trata de un asunto que está en manos de la justicia y que será un juez, y no el Parlamento, quien tendrá que dictar sentencia.

Matizaciones de Nueva Canarias y el PSOE

Desde las filas del Grupo de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Luis Campos quiso justificar que hace año y medio su grupo votase en contra de crear esta comisión argumentando que nunca han apoyado este instrumento parlamentario, pues "la realidad es que siempre se pervierte", y recordó que no sólo no la apoyó en la Legislatura pasada, sino tampoco en la anterior, cuando otras formaciones políticas acudieron a NC-BC para que apoyase una comisión de investigación del entonces presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Asimismo, pidió que esta comisión no traiga a la Cámara "el clima de crispación que está ya en Madrid", y si hubiera que exigir responsabilidades, que se haga haciendo prevalecer el principio de inocencia.

El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, vino a reiterar, tal y como ya hizo en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad, que cualquier fuerza política que esté en el Gobierno puede tener casos de corrupción, recalcando que la diferencia está en cómo se actúa ante estos, defendiendo así la forma de actuar del Partido Socialista frente a la del Partido Popular. Y recordó, además, que en el Parlamento de Canarias se han propuesto hasta doce comisiones de investigación en sus 40 años de historia, de las que solo se han aprobado cinco.

Sebastián Franquis quiso dejar claro que el PSOE es "incompatible" con la corrupción e incidió en que cuando se da un caso, asumen "inmediatamente la responsabilidad", exigen responsabilidades públicas "de forma inmediata", y actúan con "absoluta rotundidad", y subrayó que en estos momentos no hay ningún responsable del Partido Socialista Canario que esté siendo investigado por corrupción.

El portavoz socialista afirmó, además, que si su grupo está de acuerdo con crear una comisión de investigación es porque "somos los primeros interesados en que se investigue hasta el fondo, con todas sus consecuencias, y si se descubre que hay alguien que ha metido la mano en lo que no debe, que asuma sus responsabilidades políticas de inmediato".

"Seremos los primeros que lo vamos a exigir, pues no hay absolutamente nada que esconder

Sobre el rechazo del PSOE a la creación de una comisión de investigación en la Legislatura pasada, Franquis argumentó que en ese momento "solo había sobre la mesa un caso que en aquel momento se estaba debatiendo, el caso 'mascarillas', y hasta hoy ha habido cuatro casos más", criticando que en el Partido Popular solo mencionen "los casos que les interesan pero no todos los que se están investigando en la comunidad autónoma y que también ocurrieron durante la pandemia por contratos de la misma manera".

Sebastián Franquis admitió que Ángel Víctor Torres ha tenido errores y aciertos en su gestión política, pero aseguró que "no tiene nada que esconder porque es, sobre todo, un hombre honrado". Y acusó a Coalición Canaria y al Partido Popular de no interesarles "para nada" la comisión, más que para "hacer daño político y acorralar al adversario". Por último, se mostró convencido de que "cuando acabe esta historia, más de uno tendrá que pedir disculpas por estar acusando a personas honradas", y solo pidió responsabilidad política porque "el daño se lo estaremos haciendo al conjunto de la clase política de esta comunidad".