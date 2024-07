Canarias saturada mientras el resto de España mantiene libres el 85% de las plazas para menores migrantes

Las comunidades autónomas acogieron el año pasado un 15% de los migrantes menores no acompañados acordados con el Gobierno, según ha señalado este miércoles la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

"El dinero, los recursos, están en las comunidades autónomas y quiero recordar que este acuerdo voluntario está en las plazas sin cubrir en un 85%, las del año 2023", ha asegurado Rego en declaraciones a los medios antes de reunirse con entidades del tercer sector sobre el 'Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil'.

La ministra se ha referido al convenio vigente con las comunidades autónomas del año 2022, aprobado por unanimidad para el reparto de menores. En este sentido, ha recordado que las plazas anuales del año 2023 están financiadas por el Estado.

Necesitamos que haya solidaridad y tener en cuenta que el eje de los derechos humanos y de los derechos de la infancia se tienen que poner en el centro y hay que cumplir con los acuerdos

Asimismo, ha añadido que las comunidades autónomas tienen financiación y que hay plazas disponibles. "Las plazas que estaban consignadas para el año 2023 no están cubiertas y esto exige también que haya un compromiso y que haya un cumplimiento por parte de las comunidades autónomas", ha explicado.

El Gobierno de España sostiene que este es el mecanismo de acogida más efectivo

En cuanto a la reforma de la Ley de Extranjería, Rego ha dicho que recogería la posibilidad de tener un convenio que articule una "acogida vinculante y solidaria" por todos los territorios de España. "Creemos que es el mecanismo más efectivo, creemos que se puede coordinar perfectamente con las comunidades autónomas, tenemos esta vocación", ha afirmado.

Igualmente, Rego ha explicado que esta modificación "generaría un equilibrio que es perfectamente sostenible si se hace además con un mecanismo en el que los derechos de la infancia se pongan en el centro". Además, ha añadido que cada vez llegan niños no acompañados "de edad más corta", por lo que ha dicho que la sociedad tiene que ser capaz de dar respuesta a esta situación.

En el caso de que las comunidades del PP rechacen la propuesta del Gobierno, Rego ha señalado que tendrán que buscar "fórmulas alternativas". Sin embargo, ha agregado que los 'populares', "de momento", no han hecho "ninguna propuesta" para solucionar la situación de Canarias.

Preguntada por la posición de Vox, que ha amenazado al PP con revisar sus pactos de gobierno si acepta el reparto de menores migrantes que propone el Ejecutivo, ha señalado que "lo más prepcupante" es que el PP esté "secundando, de alguna manera, la agenda ultra de Vox".

"Insistir en que hay recursos del Estado, que los recursos del Estado están ingresados en las comunidades que están gobernadas por el Partido Popular y por Vox, que el 85% de las plazas están sin cubrir y quizá esto tenga mucho que ver precisamente con el hecho de que el Partido Popular está cada vez más abrazado a la agenda ultra de Vox", ha asegurado.

Torres apela a la "solidaridad" para colaborar con las CCAA con mayor presión de menores migrantes

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha visitado este miércoles Melilla y, tras reunirse con el Gobierno melillense presidido por Juan José Imbroda (PP), ha manifestado la necesidad de que exista "solidaridad" en el conjunto de España para colaborar con las comunidades autónomas que sufren una mayor presión de entrada de menores migrantes no acompañados.

En rueda de prensa, Torres ha destacado que "la solidaridad es absolutamente imprescindible" y que, "aunque se ha intentado a través de reglas diferentes y sectoriales, no ha terminado de funcionar". "La única solución posible es que haya una modificación legislativa o cambio de la ley, artículo 35", ha resaltado.

Con esa modificación, habría un marco jurídico regulado que permitiría resolver esta situación en el futuro

El ministro ha explicado que están en la fase de negociación, debate y que en el mes de julio esto deberá culminarse, ya que acabará en el Congreso y en el Senado votando. "Pensamos que en el futuro, cualquier comunidad que tenga una presión determinada, sepa que el conjunto del país les va a respaldar", ha añadido.

Tellado dice que en las CCAA del PP hay "voluntad de acuerdo" sobre menores migrantes pero pide al Gobierno más recursos

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha garantizado que en las comunidades donde gobierna su partido hay "voluntad de llegar a acuerdos" sobre la acogida de menores migrantes no acompañados pero "lo que hace falta" es que el Gobierno "ponga medios encima de la mesa" para que tengan los "recursos necesarios" para atenderlos.

Junto a ello, ha considerado que "no es razonable" la postura de Junts, que ha avisado al Gobierno de que votará en contra de la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados si no incluye una disposición adicional que exima expresamente a Cataluña de la obligatoriedad de acogerlos.