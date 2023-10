Alquilar una vivienda en las capitales de Canarias se acerca ya a los 1.000 euros mensuales

El esfuerzo familiar para comprar y alquilar en Canarias se encuentra entre el 25 y 35 por ciento, según un estudio publicado por el portal Idealista basado en los datos del tercer trimestre de 2023. En las dos capitales de Canarias los alquileres ya rozan los 1.000 euros mensuales, cantidad que se dispara en las zonas turísticas del sur de las islas.

En el último año el alquiler se ha disparado en un 14%. Canarias se encuentra entre las tres regiones de España donde más ha subido. En Canarias el problema es mayor porque los sueldos no crecen, de hecho son los más bajos de toda España mientras que la inflación sobre los alimentos y la cesta de la compra golpea el doble que en el resto de España.

ALQUILER VIVIENDA | ONDA CERO

Datos muy preocupante en la evolución de los precios

El precio de la vivienda en alquiler en Canarias ha subido un 2% durante el último trimestre. La renta mensual de cada metro cuadrado en 12,8 euros, mientras que de forma interanual el crecimiento es del 14,5% y supone el precio máximo histórico.

El precio sube de forma trimestral un 3,2% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife hasta los 12,2 euros/m2, lo que también supone un máximo histórico, y un 1,5% en la de Las Palmas hasta los 13,2 euros/m2.

En la provincia de Las Palmas el precio creció en la capital un 0,5% (hasta los 11,6 euros/m2). La mayor subida en el último trimestre se ha producido en Mogán (8,5%), mientras que las rentas más altas se pueden encontrar en San Bartolomé de Tirajana (18,5 euros/m2 al mes).

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el precio ha crecido un 10,2% en la capital en el tercer cuarto del año, hasta los 10,9 euros/m2. El mercado más exclusivo de aquellos analizados por idealista en la provincia es Puerto de la Cruz (14,5 euros/m2 al mes).

Vista de un bloque de viviendas nuevas en fase de construcción | EFE/Mariscal

Una ley para regular el alquiler vacacional

El Gobierno de Canarias ya trabaja en un texto legislativo que regule este mercado que actualmente se somete a normas mayormente municipales que en el caso de Canarias ha demostrado que los ayuntamientos no son capaces de controlar el impacto que esta actividad ha tenido en el precio de los alquileres tradicionales, es decir los habituales de personas que no han optado por diferentes razones en la opción de comprar. No será un aley exclusivamente turística porque afecta a varios ámbitos de competencia además de este.

La norma regulará aspectos vinculados a la vivienda, el urbanismo, la ordenación del territorio, el medio ambiente, la movilidad sostenible, la protección del patrimonio cultural y la protección del consumidor. Será una ley que no prohibirá esta actividad pero sí la regulará.

Canarias es la segunda Comunidad Autónoma con más viviendas de este tipo en el mercado con 46.000 viviendas turísticas, que arrojan la cantidad de 193.000 plazas alojativas, lo que ya supone un 33% de la oferta turística de las islas.

El Gobierno de Canarias lanza un plan de choque para agilizar la construcción y alquiler de vivienda

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hace unas semanas la puesta en marcha de un plan que incrementa el número de iniciativas para hacer frente a la demanda de inmuebles en las islas y aumentar las posibilidades para acceder a una vivienda digna. Se ha diseñado un programa con más de diez acciones, que van desde el incremento de personal en el departamento, la agilización de expedientes y licitaciones, pasando por la reactivación del sector y la promoción de la colaboración público privada.

Pablo Rodríguez | Consejerode Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias | Onda Cero Canarias

En la pasada legislatura no se propusieron iniciativas adecuadas que, de forma urgente y ágil, pusieran freno a las dificultades que atraviesa el Archipiélago en materia de vivienda

El Instituto Canario de la Vivienda cubrirá 72 plazas vacantes para reforzar el departamento y hacer frente a la gestión y tramitación de expedientes. Los nuevos programas ‘La Palma 700’ y ‘Rural Life 5×1000: Fortaleciendo nuestros pueblos’ pondrán en el mercado más de 2.700 viviendas en alquiler asequible