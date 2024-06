Aitor Sanz seguirá jugando en el Tenerife

Aitor Sanz llegará a cumplir 40 años como jugador y capitán del CD Tenerife. La entidad ha comunicado este martes, y solo un día después del fichaje de Óscar Cano como entrenador, la renovación del futbolista madrileño, ídolo del tinerfeñismo y que jugará su décimo segunda temporada en la isla.

De esta manera, el '16' seguirá teniendo en Aitor a su dueño, y podrá seguir ampliando el número de veces que ha defendido el escudo. Hasta la fecha, son 363 partidos con la elástica blanquiazul. Sanz es el tercer jugador en toda la centenaria historia del club, con más partidos disputados. Solo le superan dos leyendas como Alberto Molina (413) y Toño (385), al que podría superar durante la Liga Hypermotion 2024/25. "Estoy seguro de que todavía puedo dar mucho", dijo en los medios oficiales del Tenerife el madrileño tras confirmase la noticia. La clave para una carrera tan longeva, a pesar de la gravísima lesión que le mantuvo apartado de los terrenos de juego más de año y medio es "intentar disfrutar cada día", prosigue.

"Todo el mundo sabe de sobra el cariño que le tengo al club, no puedo estar más contento", explica Aitor Sanz en los canales oficiales, dejando claro que hace lo que le gusta hacer "y donde me gusta hacerlo". Más allá de criterios futbolísticos, la fortaleza de Aitor Sanz, titular indiscutible durante su trayectoria en la entidad, es la "ilusión; a eso no me gana nadie", como apunta, dejando claro que "mis sentimientos hacia el Tenerife están por encima de lo deportivo, amo lo que hago y encima tengo la suerte de hacerlo donde me gusta", repite.