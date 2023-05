Enrique Arriaga, candidato de Ciudadanos al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El candidato de Ciudadanos a alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Enrique Arriaga, considera que hace falta más gestión y menos política de enfrentamientos. Afirma Arriaga que hay mucho en juego, pero también mucho apoyo y añade que las perspectivas para su partido no son malas.

El además consejero del área de Carreteras y Movilidad del Cabildo de Tenerife no comparte la estrategia anunciada por el presidente de la institución de inyectar 2 millones de euros a la Facultad de Medicina de la ULL para que los alumnos de los tres primeros cursos entren más tarde a clase. Considera que tiene un claro carácter electoralista ya que además beneficiaría a sólo una facultad y no toda la Universidad. Arriaga ha afirmado en Onda Cero que el Cabildo tiene varios estudios y él ha defendido poner en marcha sistemas inteligentes en todos los aparcamientos de la Universidad para permitir el estacionamiento de vehículos de alta ocupación con dos o más personas. El político tinerfeño insiste en que la iniciativa de Pedro Martín no cuenta con fondos procedentes del área de movilidad.