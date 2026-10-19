El agroturismo Biniatram, reconocido con el Premio Turismo Onda Cero Menorca 2026

El agroturismo Biniatram ha sido galardonado con el Premio Turismo Onda Cero Menorca 2026. Con motivo de este reconocimiento, Esperança Juaneda Benejam, una de las pioneras y antiguas propietarias del establecimiento, ha visitado el programa Más de uno Menorca para repasar los orígenes y la trayectoria del proyecto.

Según relató Juaneda, el origen de Biniatram se remonta a la compra del predio por parte de su padre, impulsado por su afición al campo. Ante las dificultades de la época para mantener la explotación agraria y encontrar personal, la familia decidió asumir directamente la gestión del lugar, aprendiendo el oficio desde cero.

Años más tarde, ante la caída de los precios del queso producida por la concentración del sector lácteo en la industria, la familia buscó alternativas para diversificar sus ingresos. En la década de 1990, emprendieron una importante reforma para acondicionar el edificio principal y dotar a las habitaciones de baño propio, electricidad y teléfono, convirtiéndose en uno de los primeros agroturismos de Menorca junto a contadas excepciones en la isla.

En sus inicios, la comercialización del agroturismo presentaba importantes retos logísticos al no disponer de herramientas digitales, gestionándose las reservas mediante teléfono fijo o agencias de viajes para el alquiler de la casa completa. Con la llegada de internet, la creación de su primera página web y la agrupación con otros establecimientos a través de PIME y AGRAME, el proyecto comenzó a promocionarse en ferias turísticas e iniciar el alquiler por habitaciones independientes.

Juaneda destacó que el perfil del visitante inicial era mayoritariamente nacional (procedente de Cataluña y Madrid) y familiar, caracterizado por un trato cercano y los desayunos con productos típicos. Con el tiempo, el concepto de agroturismo en la isla ha evolucionado hacia un modelo de gestión más profesionalizado y de alto valor añadido.