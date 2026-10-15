¡Ya puedes ver el vídeo de la tercera Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears en Formentera!

Atresmedia Radio y Onda Cero Illes Balears celebraron este miércoles la tercera edición de la Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears en el Five Flowers Hotel Formentera Meliá Collection, con el objetivo de crear un espacio de debate y divulgación sobre la actividad turística en las Islas Baleares y reflexionar sobre cómo mejorar la competitividad y la sostenibilidad del archipiélago, con especial atención a la conservación del medio ambiente, la economía y la preservación de la cultura local.

La jornada estuvo conducida por Carles Lamelo, periodista y director de Onda Viajera, el programa de viajes y turismo decano de la radio española. Tras una primera edición celebrada en Formentera y una segunda en Menorca, el foro regresó a la isla con la participación de destacadas figuras del sector turístico balear, tanto del ámbito empresarial como institucional.

El encuentro contó también con la intervención del reconocido economista Daniel Lacalle, quien ofreció la conferencia Turismo y vivienda. La gran oportunidad para España.