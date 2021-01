Reclaman un esfuerzo para salvar el turismo y evitar que la isla "lo pase mal" a nivel económico

En declaraciones a Más de Uno Menorca, Jiménez, se ha mostrado contrariada por la actitud de las instituciones: "si la administración nos quiere ayudar pedimos la suspensión del Impuesto del Turismo Sostenible, porque creemos que los turistas que vengan deberán hacerlo vacunados o con una PCR. Una buena imagen para reactivar la actividad turística es lanzar un mensaje a nuestros turoperadores de que no habrá ecotasa, como así lo han hecho otros países. Hasta ahora, el Govern nos dice que nos ayudará, pero descarta la eliminación del impuesto".

"Vamos a ver qué turoperadores, compañías aéreas y empresas de alojamiento aguantan este año y medio de inactividad. Tampoco es mucho lo que estamos pidiendo, es lanzar un mensaje de que Baleares está aquí, que queremos volver a posicionarnos dentro del turismo. Todas las comunidades autónomas van a luchar por lo mismo, así que no podemos poner un impuesto", ha añadido.

Por otro lado, Jiménez ha admitido que la situación económica en el sector ha conllevado algunos cambios en la propiedad de la planta de alojamiento. Además, reconoce que los hoteleros no tienen una previsión ni fecha orientativa de inicio de la temporada turística y expresa su preocupación ante la falta de ayudas para apostar por la reactivación.

"Me preocupa que la administración no nos esté acompañando en poner encima de la mesa la reactivación turística y la ayuda a las empresas para que sigan subsistiendo. Si no ayudan a toda la cadena de valor turístico, en Menorca lo vamos a pasar bastante mal porque no hay ninguna actividad industrial que nos pueda sustituir. Sin actividad turística será muy complicado reactivar la restauración, el comercio u otros ámbitos".