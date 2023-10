LEER MÁS Menorca Preservation, galardonada con el Premio Onda Cero Menorca 2023 de Medio Ambiente

El Premio Onda Cero Menorca 2023 en la categoría de Moda y Tendencias es para Ansa per Ansa, ubicada en Ciutadella, un ejemplo de empresa que elabora bolsos y capazos a mano, cuidando los pequeños detalles, inspirada en el entorno de Menorca y con materiales exclusivos, diferenciados y de calidad. Su propietaria, Yola Febrer, asegura que hace 13 años que empezaron este proyecto.

"El concepto viene de una canción menorquina que me cantaba mi abuela cuando íbamos a comprar", ha declarado en una entrevista concedida al programa 'Más de uno Menorca'. Respecto a los clientes, explica que "hay mucha gente de fuera que quiere mucho a la isla". Según cuenta la propietaria, el local en el que están ubicados pertenece a la casa real. De ahí, la relación de la reina Letizia con el negocio de moda menorquina: "Ella se interesó por el proyecto y me pidió un diseño especial que sacó durante sus vacaciones en Mallorca".

Además, ha contado que empezó haciendo cestas como afición. Los diseños son de Yola Febrer, pero se apoya también en el equipo de seis mujeres que forman parte de su equipo. "Nos diferenciamos por utilizar materiales que no están tan vistos y cada año me inspiro en la feria de Italia", ha contado la propietaria de Ansa per Ansa, un negocio que está en "total expansión".