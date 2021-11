Més per Menorca pide al Govern que declare OSP la ruta marítima con Mallorca

La formación política Més per Menorca ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para solicitar al Govern Balear que establezca la Obligatoriedad de Servicio Público (OSP) en la conexión marítima entre Ciutadella y Alcúdia, con una tarifa máxima que no supere los 40 euros por persona y trayecto, 10 euros una vez aplicado el 75% del descuento de residente.





El otro objetivo de la PNL es establecer unos horarios "adecuados" para los residentes, que permitan ir y volver desde Ciutadella a Mallorca el mismo día, circunstancia que según ha explicado la formación econacionalista "no sucede en temporada baja".





Además, exigen al Govern que limite la llegada de embarcaciones y pasajeros al puerto de Ciutadella desde Mallorca durante la semana de las fiestas de Sant Joan.





Més per Menorca ha recordado que el año 2010 se aprobó la ley de ordenación del transporte marítimo de Baleares que establece que el Govern obligue a las navieras a operar en régimen de OSP para garantizar el servicio. Los menorquinistas han señalado que, como resultado de la no aplicación de esta ley, las frecuencias y los horarios de los trayectos entre Menorca y Mallorca responden "únicamente" a intereses comerciales "sin tener en cuenta las necesidades de los residentes, están pensados para el tráfico de mercancías".