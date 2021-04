Maó podría tener 50 túneles antiaéreos de la Guerra Civil

La ciudad de Maó podría tener medio centenar de túneles antiaéreos de la Guerra Civil, según ha asegurado uno de los arqueólogos que ha participado en el hallazgo de una galería con acceso a la Escuela de Adultos. Miquel López es uno de los arqueólogos que ha protagonizado la investigación que ha permitido la identificación de un túnel que servía de refugio antiaéreo durante la Guerra Civil, un descubrimiento que ha sido posible gracias a la beca recibida en 2019 por el ayuntamiento: "creemos que debajo de la ciudad hay unos cincuenta túneles, además de muchos subterráneos que se utilizaron como refugio. Entre todos estos y las cuevas nos vamos a más de 150 refugios en Maó".





López dice que continuarán durante los dos próximos meses investigando y hacen un llamamiento a la gente mayor para que recuerden donde se resguardaban de los ataques aéreos: "la gente se piensa que la información que tiene no es importante, pero realmente nos va muy bien porque cuando juntamos todas las piezas completamos el puzle. En muchas ocasiones no se ve el acceso a un túnel porque están tapiados", y añade: "la Guerra Civil ha sido un tema tabú hasta hace relativamente poco tiempo y estos túneles se cerraron para no hablar más del tema. Nuestra generación, que no vivió ni la guerra ni la posguerra, tiene un interés histórico y comenzamos a solicitar información a nuestros mayores para recuperar la historia".





El equipo de arqueólogos propondrá una vez finalicen los trabajos un análisis de la situación de los túneles para especificar su estado y la posibilidad de ser visitados por la población. El túnel hallado se hizo entre el 36 y el 39. La función era proteger a la población de "las bombas de los aviones que venían desde Mallorca a bombardear", y admite que el hecho de que fuera una escuela ha provocado que se pusiera más atención en dejarlo en condiciones para que los niños pudieran seguir con sus horas lectivas".