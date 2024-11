Manolo Coello: "cuando vacíen los subterráneos no me atrevo a decir lo que encontrarán dentro"

Manolo Coello y su mujer viajaron la semana pasada a Valencia para visitar a sus dos hijos que estudian carrera universitaria. Lo que debía ser una visita rutinaria se ha convertido en una de las catástrofes más importantes de España.

Coello relata que en Valencia capital el paso de la DANA apenas es visible, aunque el ambiente en la ciudad ha decaído por completo: "la gente está triste, no hay alegría en Valencia, muchos comercios cerrados y se ha suspendido toda actividad. Están volcados con todos los damnificados, es emocionante".

Este sábado, Manolo Coello e hijos participaron en la caravana de voluntarios para ayudar en las tareas de limpieza: "es un paisaje desolador, ves kilómetros arrasados por el agua, muchos coches y contenedores tirados. Cuando bajas del autocar solo se aprecia el barro, muebles, objetos. Es lo más parecido a un escenario de guerra".

Se da la circunstancia que la familia menorquina tiene una casa que se vio afectada por la DANA del pasado 15 de agosto en Es Mercadal: "me imaginaba encontrarme las casas con agua, pero es que aquí hay pisos donde llega hasta arriba". Finalmente, se ha mostrado preocupado por la cifra de víctimas mortales que podría aumentar significativamente en los próximos días: "en el aparcamiento del centro comercial de Bonaire se ha registrado la entrada de 700 vehículos que no salieron, y no es la única zona subterránea que queda por explorar".