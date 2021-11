Detienen una madre en Ciutadella por abandonar a su hijo de 3 años

La Policía Nacional ha detenido en Ciutadella a una mujer de 41 años por abandonar a su hijo de tres años. Los hechos ocurrieron a las 2.00 horas del sábado, cuando una llamada de un vecino al 091 alertó de la presencia de un niño deambulando por la calle a un niño pequeño, descalzo y en pijama. Este se encontraba perdido y buscando a sus padres.





El vecino que se encontró al niño interpretó que estaba perdido porque al verlo le gritaba "papa" y se le tiró en brazos. Tras interactuar con el menor, la Policía Nacional localizó la puerta de acceso a la vivienda y un pequeño agujero por el que pudo escapar el niño al no encontrar nadie en el domicilio. Tras comprobar que no había nadie en el interior del inmueble decidieron trasladar al menor a las dependencias policiales. No era la primera vez que se producían hechos similares, según el testimonio de una vecina.





Al cabo de dos horas se personó la madre en comisaría, manifestando que salió del domicilio a buscar unas llaves del trabajo. La Policía Nacional le imputa un presunto delito de abandono del menor. Además, se ha transferido el caso a Fiscalía de Menorca y a los servicios de protección de menores.