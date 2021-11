Detenido en Maó por retener y amenazar de muerte a su ex pareja e hijos

La Policía Nacional ha detenido un joven de 22 años en Maó por asaltar la vivienda de su ex pareja y amenazar de muerte, con un cuchillo de cocina, a la mujer y sus dos hijos menores.





Los hechos ocurrieron el pasado 4 de noviembre cuando el joven, que tenía una orden de alejamiento, se personó en la vivienda de su ex pareja con el objetivo de entrar. Al ver que no la mujer no le abría la puerta decidió acceder al inmueble trepando por una terraza, sorprendiendo a la mujer y sus dos hijos menores de tres años.





Según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado, el joven retuvo durante toda la noche a la familia con un cuchillo y profiriendo amenazas de muerte hacia su ex pareja. En el momento que el joven permitió a la víctima llevar a sus hijos a la escuela infantil con la promesa de volver al piso, ésta acudió a las dependencias policiales a denunciar los hechos.





El dispositivo policial facilitó la detención del individuo en la zona de Ses Costes. Se le imputa un presunto delito de violencia de género, detención ilegal y allanamiento de morada. Ha pasado a disposición judicial, decretándose su ingreso provisional en prisión.