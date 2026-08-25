Ciutadella refuerza la limpieza y la recogida de residuos con una inversión de 4,2 millones

El Ayuntamiento de Ciutadella ha presentado los nuevos contratos de limpieza viaria y recogida de residuos, que suponen una inversión anual conjunta de 4,28 millones de euros y cuentan con 60 trabajadores.

Los servicios incorporan nueva maquinaria, más de 600 contenedores accesibles, vehículos eléctricos y sistemas GPS para controlar las rutas. La implantación completa se realizará de forma progresiva hasta principios de 2027.

Los nuevos contratos también refuerzan los servicios durante la temporada turística, especialmente entre abril y octubre, aunque el Ayuntamiento advierte de que en las semanas de mayor afluencia de agosto pueden producirse situaciones puntuales de saturación.