Urbanismo aprueba un polígono para almacenar vehículos junto a Son Sant Joan

Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este martes una modificación urbanística que delimita el suelo urbanizable del polígono Son García Vell, junto al aeropuerto Son Sant Joan, que servirá para el almacenamiento del parque automotor.



El teniente de alcalde de Urbanismo y Vivienda de Palma, Jesús Valls, ha informado en rueda de prensa de esta aprobación definitiva "de forma condicionada" de la modificación del plan general de ordenación urbana que delimita este nuevo ámbito de suelo urbanizable.



El polígono, con una dimensión de unos 180.000 metros cuadrados y está ubicado junto al camí de Son Fangos, tiene como objetivo cubrir las necesidades de mejora de movilidad y servicio del transporte, así como la calidad ambiental, debido a la cercanía a la terminal aérea, ha detallado.



El polígono, en el que se prevé el almacenamiento de coches en general, entre ellos los de empresas de vehículos de alquiler, contempla zonas en las que no se podrá edificar y otras en las que solo se permitirá una planta y en algunas hasta tres, con una altura máxima de 23 metros.



Con el fin de evitar especulaciones se ha determinado que sea de "uso exclusivo de almacenamiento" y se prohíbe la venta de los propietarios de los terrenos a terceros, con lo que solo se pueden ceder.



Además, jurídicamente se establece la condición de dejar sin efecto esta aprobación definitiva si en cinco años no se ha aprobado el plan parcial.



La posibilidad de establecer el polígono comenzó en 2005 con la aprobación provisional, pero en la legislatura municipal posterior se dejó sin efecto.



El actual gobierno de Palma retomó el asunto con la aprobación definitiva en 2011, ya que era una promesa electoral, ha señalado Valls, quien ha indicado que ahora se ha continuado con esta aprobación de inicios de legislatura interrumpida por "demandas judiciales millonarias" contra Cort, que ahora han quedado sin efecto.



Ha explicado que el tema se paralizó porque hubo "muchos problemas de tramitación" debido a la ubicación del polígono, junto al Camí de Son Fangos, zona de gestión del Consell de Mallorca, y por la cercanía al enlace con el segundo cinturón.



Valls ha afirmado que la aprobación definitiva del polígono no es "una recalificación al uso", ya que está previsto en la revisión del plan general, y que ahora se ha podido avanzar con la aprobación del suelo urbanizable, ya que se han desbloqueado los informes desfavorables.



El área del polígono incluye, por ahora, parte de la zona que, según el Plan Territorial de Mallorca, se debe destinar al recinto ferial, hasta que el mismo se modifique.



Valls ha informado también de la aprobación del plan parcial de los terrenos situados en Son Toells, de 73.653 metros cuadrados, ubicados en la parte alta de San Agustín y la autopista de Calviá.



El objetivo de esta actuación urbanística es la cesión por necesidades deportivas de suelo para la ampliación del campo de fútbol de la zona de Génova.



El plan prevé una área de suelo lucrativo, es decir, destinado a equipamientos y locales comerciales, de 41.911 metros cuadrados, y otra no lucrativa de 31.741 que cede el Ayuntamiento de Palma.



Dentro de la no lucrativa se encuentran más de 7.800 metros cuadrados para área verde, y el resto se distribuye en equipamiento social, la ampliación deportiva y cesiones para los viales correspondientes.



Valls ha aclarado que no se prevé incremento de suelo residencial para Son Toells, cuyo promotor es El Palmar de Ulises S.L.